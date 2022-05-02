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Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови
Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови - РИА Новости, 02.05.2022
Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови
Это не только сладкие, но и несладкие продукты. Главная их особенность — высокий гликемический индекс (ГИ), который показывает скорость усвоения углеводов. Чем... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T01:16
2022-05-02T01:16
2022-05-02T09:41
общество
здоровье - общество
кровь
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Это не только сладкие, но и несладкие продукты. Главная их особенность — высокий гликемический индекс (ГИ), который показывает скорость усвоения углеводов. Чем выше ГИ, тем быстрее они повышают уровень сахара в крови, рассказывает агентству “Прайм” врач-эндокринолог, врач-диетолог “СМ-Клиники” Оксана Михалева.Высокий ГИ (от 70 единиц) характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, риса, картофеля, лапши, каши быстрого приготовления, газированных напитков и так далее. В эту группу входят фрукты и овощи, например арбуз, дыня и морковь. Низкий ГИ у многих круп, бобовых, овощей, ягод и несладких фруктов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, кровь
01:16 02.05.2022 (обновлено: 09:41 02.05.2022)
Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови
Врач Михалева предупредила, что выпечка и картофель повышают уровень сахара в крови