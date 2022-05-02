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Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови - РИА Новости, 02.05.2022
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Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови
Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови - РИА Новости, 02.05.2022
Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови
Это не только сладкие, но и несладкие продукты. Главная их особенность — высокий гликемический индекс (ГИ), который показывает скорость усвоения углеводов. Чем... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T01:16
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общество
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кровь
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Это не только сладкие, но и несладкие продукты. Главная их особенность — высокий гликемический индекс (ГИ), который показывает скорость усвоения углеводов. Чем выше ГИ, тем быстрее они повышают уровень сахара в крови, рассказывает агентству “Прайм” врач-эндокринолог, врач-диетолог “СМ-Клиники” Оксана Михалева.Высокий ГИ (от 70 единиц) характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, риса, картофеля, лапши, каши быстрого приготовления, газированных напитков и так далее. В эту группу входят фрукты и овощи, например арбуз, дыня и морковь. Низкий ГИ у многих круп, бобовых, овощей, ягод и несладких фруктов.
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общество, здоровье - общество, кровь
01:16 02.05.2022 (обновлено: 09:41 02.05.2022)
 
Врач назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови

Врач Михалева предупредила, что выпечка и картофель повышают уровень сахара в крови

© Depositphotos / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Это не только сладкие, но и несладкие продукты. Главная их особенность — высокий гликемический индекс (ГИ), который показывает скорость усвоения углеводов. Чем выше ГИ, тем быстрее они повышают уровень сахара в крови, рассказывает агентству “Прайм” врач-эндокринолог, врач-диетолог “СМ-Клиники” Оксана Михалева.

“Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира. Кроме того, избыток продуктов с высоким ГИ провоцирует развитие сахарного диабета второго типа”, — подчеркнула врач.

Высокий ГИ (от 70 единиц) характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, риса, картофеля, лапши, каши быстрого приготовления, газированных напитков и так далее. В эту группу входят фрукты и овощи, например арбуз, дыня и морковь. Низкий ГИ у многих круп, бобовых, овощей, ягод и несладких фруктов.
 
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