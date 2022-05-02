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ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой

ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой - РИА Новости, 02.05.2022

ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой

Российские войска уничтожили четыре установки ЗРС С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:27

2022-05-02T19:27

2022-05-02T23:02

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили четыре установки ЗРС С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Это произошло в Днепропетровской области в районе населенного пункта Межевая. В этом же регионе у поселка Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Помимо этого, за сутки поражены следующие цели:Также ракетными войсками поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка — командный пункт украинской 93-й механизированной бригады."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал Конашенков на брифинге.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Неонацистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/azovstal-1786578794.html

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Конашенков: "Высокоточными ракетами в течение дня поражены 36 военных объектов Украины". Вечерний брифинг Минобороны 2022-05-02T19:27 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, днепропетровская область, зрк с-300, украина, ситуация в днр и лнр, россия