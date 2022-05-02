https://ria.ru/20220502/s-300-1786575091.html
ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой
ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой - РИА Новости, 02.05.2022
ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой
Российские войска уничтожили четыре установки ЗРС С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:27
2022-05-02T19:27
2022-05-02T23:02
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
днепропетровская область
зрк с-300
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили четыре установки ЗРС С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Это произошло в Днепропетровской области в районе населенного пункта Межевая. В этом же регионе у поселка Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Помимо этого, за сутки поражены следующие цели:Также ракетными войсками поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка — командный пункт украинской 93-й механизированной бригады."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал Конашенков на брифинге.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Неонацистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/azovstal-1786578794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786580219_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e3113177b36021e5dd0d6652e417a3f.jpg
Конашенков: "Высокоточными ракетами в течение дня поражены 36 военных объектов Украины".
Вечерний брифинг Минобороны
2022-05-02T19:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепропетровская область, зрк с-300, украина, ситуация в днр и лнр, россия
19:27 02.05.2022 (обновлено: 23:02 02.05.2022)
ВС России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой
Вооруженные силы России уничтожили четыре пусковые установки С-300 в районе Межевой
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили четыре установки ЗРС С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Это произошло в Днепропетровской области
в районе населенного пункта Межевая. В этом же регионе у поселка Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Помимо этого, за сутки поражены следующие цели:
—25 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования "Айдар"*;
—высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 36 военных объектов;
—оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
—уничтожены до 170 националистов.
Также ракетными войсками поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка — командный пункт украинской 93-й механизированной бригады.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал Конашенков на брифинге.
Россия
проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
*Неонацистская организация, запрещенная в России.