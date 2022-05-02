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Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск - РИА Новости, 03.05.2022
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Туризм
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Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск
Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск - РИА Новости, 03.05.2022
Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск
Назван самый популярный вид транспорты для поездок в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-02T14:27
2022-05-03T00:33
туризм
туризм
новости - туризм
куда поехать в выходные
самолеты
поезда
туристы
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Назван самый популярный вид транспорты для поездок в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2600 пользователей и выяснили, что за два года доля авиапутешественников выросла с 33 до 37 процентов.На втором месте по популярности — поезда, число готовых воспользоваться этим видом транспорта за тот же период выросло с 17 до 29 процентов.Интерес к поездкам в отпуск на электричке снизился с 25 до девяти процентов.Эксперты говорят, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса многие отказывались от дальних путешествий, изучали родной край. Сейчас туристы выбирают курорты в других регионах, потому выросла доля поездок на дальние расстояния.Собственный автомобиль для перемещений во время каникул в 2022 году выбирает семь процентов респондентов. Автобусу и велосипеду отдали предпочтение по пять процентов опрошенных. Два процента туристов сообщили, что отправятся в круиз, один процент — планируют воспользоваться каршерингом, а пять процентов пользователей решили комбинировать разные виды транспорта.
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туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, самолеты, поезда, туристы
14:27 02.05.2022 (обновлено: 00:33 03.05.2022)
 
Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск

Большинство туристов в этом году планируют в отпуске путешествовать на самолетах и поездах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Назван самый популярный вид транспорты для поездок в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2600 пользователей и выяснили, что за два года доля авиапутешественников выросла с 33 до 37 процентов.
На втором месте по популярности поезда, число готовых воспользоваться этим видом транспорта за тот же период выросло с 17 до 29 процентов.
Интерес к поездкам в отпуск на электричке снизился с 25 до девяти процентов.
Эксперты говорят, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса многие отказывались от дальних путешествий, изучали родной край. Сейчас туристы выбирают курорты в других регионах, потому выросла доля поездок на дальние расстояния.
Собственный автомобиль для перемещений во время каникул в 2022 году выбирает семь процентов респондентов. Автобусу и велосипеду отдали предпочтение по пять процентов опрошенных. Два процента туристов сообщили, что отправятся в круиз, один процент — планируют воспользоваться каршерингом, а пять процентов пользователей решили комбинировать разные виды транспорта.
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