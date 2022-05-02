https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1786522012.html

Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск

Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск - РИА Новости, 03.05.2022

Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск

Назван самый популярный вид транспорты для поездок в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-02T14:27

2022-05-02T14:27

2022-05-03T00:33

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Назван самый популярный вид транспорты для поездок в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2600 пользователей и выяснили, что за два года доля авиапутешественников выросла с 33 до 37 процентов.На втором месте по популярности — поезда, число готовых воспользоваться этим видом транспорта за тот же период выросло с 17 до 29 процентов.Интерес к поездкам в отпуск на электричке снизился с 25 до девяти процентов.Эксперты говорят, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса многие отказывались от дальних путешествий, изучали родной край. Сейчас туристы выбирают курорты в других регионах, потому выросла доля поездок на дальние расстояния.Собственный автомобиль для перемещений во время каникул в 2022 году выбирает семь процентов респондентов. Автобусу и велосипеду отдали предпочтение по пять процентов опрошенных. Два процента туристов сообщили, что отправятся в круиз, один процент — планируют воспользоваться каршерингом, а пять процентов пользователей решили комбинировать разные виды транспорта.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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