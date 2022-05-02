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Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе

Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе - РИА Новости, 02.05.2022

Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T07:58

2022-05-02T07:58

2022-05-02T09:37

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АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным."На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным", — сказал Эрдоган журналистам.Он выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине.Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля. Тогда главы государств обсудили ситуацию в Мариуполе, усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, а также договорились продолжать координацию по линии министерств обороны для выхода турецких судов из портов на Черном море.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/erdogan-1786365783.html

https://ria.ru/20220501/chavushoglu-1786486367.html

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анкара (провинция)

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