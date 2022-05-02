07:58 02.05.2022 (обновлено: 09:37 02.05.2022)
Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
Президент Турции Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным", — сказал Эрдоган журналистам.
Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля. Тогда главы государств обсудили ситуацию в Мариуполе, усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, а также договорились продолжать координацию по линии министерств обороны для выхода турецких судов из портов на Черном море.
В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.