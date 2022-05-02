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Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе - РИА Новости, 02.05.2022
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Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе - РИА Новости, 02.05.2022
Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T07:58
2022-05-02T09:37
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
турция
анкара (провинция)
стамбул
украина
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АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным."На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным", — сказал Эрдоган журналистам.Он выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине.Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля. Тогда главы государств обсудили ситуацию в Мариуполе, усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, а также договорились продолжать координацию по линии министерств обороны для выхода турецких судов из портов на Черном море.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/erdogan-1786365783.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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украина
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, анкара (провинция), стамбул, украина
07:58 02.05.2022 (обновлено: 09:37 02.05.2022)
 
Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным", — сказал Эрдоган журналистам.
Он выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине.
Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля. Тогда главы государств обсудили ситуацию в Мариуполе, усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, а также договорились продолжать координацию по линии министерств обороны для выхода турецких судов из портов на Черном море.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 17:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Усилия Турции по Украине будут решительно продолжены, заявил Эрдоган
В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияТурцияАнкара (провинция)СтамбулУкраина
 
 
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