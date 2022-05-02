https://ria.ru/20220502/osago-1786508973.html

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов - РИА Новости, 02.05.2022

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T03:12

2022-05-02T03:12

2022-05-02T10:34

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров.В комитете отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих аварий погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.Помимо этого, Минпросвещения вместе с МВД и Минтрансом рекомендовало подготовить предложения о внедрении в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.Комитет предложил РСА внедрить практические занятия по обучению детей и подростков, в том числе на автоплощадках, по пользованию средствами индивидуальной мобильности на базе некоммерческих образовательных организаций.

https://ria.ru/20220412/osago-1783098420.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/elektrosamokaty-1780931912.html

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общество, россия, совет федерации рф, авто