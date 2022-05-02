https://ria.ru/20220502/odessa-1786533984.html

Жительница Одессы рассказала о поддержке в городе спецоперации на Украине

Жительница Одессы рассказала о поддержке в городе спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.05.2022

Жительница Одессы рассказала о поддержке в городе спецоперации на Украине

Жители Одессы ждут прихода России, чтобы добиться справедливости в ситуации 2 мая в Доме профсоюзов, рассказала РИА Новости жительница Одессы Марина. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:35

2022-05-02T12:35

2022-05-02T12:35

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одесса

украина

столкновения в одессе

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Жители Одессы ждут прихода России, чтобы добиться справедливости в ситуации 2 мая в Доме профсоюзов, рассказала РИА Новости жительница Одессы Марина.Она пояснила, что люди собирали и до сих пор хранят архивы по преступлениям националистов в Доме профсоюзов."От адекватных людей в Одессе я слышу сейчас: "Теперь я понимаю почему подготовка к спецоперации была такой долгой!" Почему этого не случилось в 2014 году. Ведь это слишком масштабно. Слишком большие и серьезные последствия. И те кто в частности ходили тогда на Куликово поле - придерживаются такого мнения. Спецоперацию поддерживают и Россию ждут",- сказала Марина .Она отметила, что "Одесса ничего не забыла и ничего не простила". И если бы власти города не ввели комендантский час, то на улицы вышло бы большое количество одесситов, сочувствующих родственникам погибших и пострадавших, заявила жительница Одессы."2-3 мая это такая трагедия города, которая не забывается. Своим надежным тылом и опорой Зеленский в Киеве Одессу считать не может никак", - сказала Марина.Она пояснила, что с точки зрения Киева, Одесса - это оккупированный и насильно удерживаемый в повиновении город."Люди действительно очень ждут, что именно с приходом Российской Федерации ситуация кардинально изменится. Будет разбирательство. Наконец-то разрешат хотя бы крест поставить на Куликовом поле в память о погибших там. А его Украина до сих пор не разрешает поставить. Адекватная часть Одессы поддерживает спецоперацию России", - сказала Марина.Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220502/odessa-1786533219.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

одесса

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, столкновения в одессе