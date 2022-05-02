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В мире должны изучить одесскую трагедию, считает активист из США - РИА Новости, 02.05.2022
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В мире должны изучить одесскую трагедию, считает активист из США
В мире должны изучить одесскую трагедию, считает активист из США - РИА Новости, 02.05.2022
В мире должны изучить одесскую трагедию, считает активист из США
Американские активисты надеются, что мировое сообщество лучше поймет истинную природу украинского правительства, когда детальнее изучит трагические события 2014 РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T09:18
2022-05-02T10:37
в мире
одесса
украина
киев
сша
нато
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американские активисты надеются, что мировое сообщество лучше поймет истинную природу украинского правительства, когда детальнее изучит трагические события 2014 года в Одессе, заявил РИА Новости правозащитник и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вилайто.Второго мая в Одессе традиционно проходят траурные мероприятия в память погибших в Доме профсоюзов."На личном уровне привилегия во второй раз посетить ежегодные памятные мероприятия в Одессе была для меня глубоко трогательным опытом и возможностью засвидетельствовать огромное мужество одесситов, которые решились провести их, несмотря на угрозы убийства со стороны фашистских организаций", — сказал Вилайто.Он добавил, что дальнейшее расследование событий 2 мая 2014 года поможет миру понять истинную природу украинского правительства, а также событий и процессов, которые привели к нынешнему кризису.По словам активиста, гибель людей стала не только трагедией для города, но и свидетельством готовности нового киевского правительства продолжать сотрудничество с военизированными неонацистскими организациями, которые помогли ему прийти к власти."Среди наиболее известных из них — батальон "Азов", который был интегрирован непосредственно в украинские Вооруженные силы", — отметил Вилайто.За прошедшие годы Украина претерпела серьезные изменения, и сегодня уже попросту невозможно открыто выступать против действующей власти, считает он."С момента начала боевых действий 24 февраля президент Владимир Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных политических партий, обвинив их в "пророссийской направленности". И это несмотря на то, что многие из них выступали против (российской спецоперации. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.Несмотря на резонансный характер событий восьмилетней давности, до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за массовую гибель людей."Мы знаем, что это отвечало интересам центральной власти, которая была обеспокоена развитием сепаратистского движения в Одессе. Однако мы не знаем, была ли расправа организована сверху либо виновные в ней попросту получили защиту после содеянного. Но факт того, кто Киев так и не позволил провести независимое расследование этих событий, говорит о многом", — утверждает Вилайто.США также не требуют, чтобы виновные предстали перед судом. Активист связывает это с тем, что такая позиция помогала Вашингтону "консолидировать власть нового, лояльного США и НАТО правительства Украины"."Помимо этого, властям США еще предстоит досконально расследовать собственные случаи массовых убийств представителей коренных народов, афроамериканцев и других цветных групп населения у себя в стране", — заключил собеседник агентства.После госпереворота на Украине одесские активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между ними и радикалами Евромайдана, а также футбольными ультрас из Харькова и Одессы. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
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в мире, одесса, украина, киев, сша, нато, владимир зеленский
09:18 02.05.2022 (обновлено: 10:37 02.05.2022)
 
В мире должны изучить одесскую трагедию, считает активист из США

Активист из США Вилайто: мир поймет природу киевской власти, изучив трагедию в Одессе

© РИА НовостиОдесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
© РИА Новости
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американские активисты надеются, что мировое сообщество лучше поймет истинную природу украинского правительства, когда детальнее изучит трагические события 2014 года в Одессе, заявил РИА Новости правозащитник и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вилайто.
Второго мая в Одессе традиционно проходят траурные мероприятия в память погибших в Доме профсоюзов.
Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
00:16
Одесса встречает годовщину трагедии с запретом на памятные мероприятия
"На личном уровне привилегия во второй раз посетить ежегодные памятные мероприятия в Одессе была для меня глубоко трогательным опытом и возможностью засвидетельствовать огромное мужество одесситов, которые решились провести их, несмотря на угрозы убийства со стороны фашистских организаций", — сказал Вилайто.
Он добавил, что дальнейшее расследование событий 2 мая 2014 года поможет миру понять истинную природу украинского правительства, а также событий и процессов, которые привели к нынешнему кризису.
По словам активиста, гибель людей стала не только трагедией для города, но и свидетельством готовности нового киевского правительства продолжать сотрудничество с военизированными неонацистскими организациями, которые помогли ему прийти к власти.
Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
06:03
На Украине восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе
"Среди наиболее известных из них — батальон "Азов", который был интегрирован непосредственно в украинские Вооруженные силы", — отметил Вилайто.
За прошедшие годы Украина претерпела серьезные изменения, и сегодня уже попросту невозможно открыто выступать против действующей власти, считает он.
"С момента начала боевых действий 24 февраля президент Владимир Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных политических партий, обвинив их в "пророссийской направленности". И это несмотря на то, что многие из них выступали против (российской спецоперации. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.
Несмотря на резонансный характер событий восьмилетней давности, до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за массовую гибель людей.
"Мы знаем, что это отвечало интересам центральной власти, которая была обеспокоена развитием сепаратистского движения в Одессе. Однако мы не знаем, была ли расправа организована сверху либо виновные в ней попросту получили защиту после содеянного. Но факт того, кто Киев так и не позволил провести независимое расследование этих событий, говорит о многом", — утверждает Вилайто.
Тело одного из погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Вчера, 18:30Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Трагедия в Одессе: восемь лет без возмездия2 мая 2022 года исполнилось 8 лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным в тот день погибло 48 человек. Из них в Доме профсоюзов были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Большинство погибших были сторонниками движения "Куликово поле". Этот день стал точкой невозврата в Донбасском кризисе.
США также не требуют, чтобы виновные предстали перед судом. Активист связывает это с тем, что такая позиция помогала Вашингтону "консолидировать власть нового, лояльного США и НАТО правительства Украины".
"Помимо этого, властям США еще предстоит досконально расследовать собственные случаи массовых убийств представителей коренных народов, афроамериканцев и других цветных групп населения у себя в стране", — заключил собеседник агентства.
После госпереворота на Украине одесские активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между ними и радикалами Евромайдана, а также футбольными ультрас из Харькова и Одессы. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.

На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.

На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.

Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
3 из 9

Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

© РИА Новости / Алена Николаенко

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
© Алена Николаенко

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© Алена Николаенко

У некоторых были огнестрельные ранения.

Тела погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото из открытых источников
7 из 9

У некоторых были огнестрельные ранения.

© Антон Круглов

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

Прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов 2 мая, во дворе его дома в Одессе.
8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© Антон Круглов
© Елена Шестернина

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

Во время акции памяти по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© Елена Шестернина
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.

На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.

2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.

3 из 9

Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.

4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© Алена Николаенко
7 из 9

У некоторых были огнестрельные ранения.

8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© Антон Круглов
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© Елена Шестернина
 
В миреОдессаУкраинаКиевСШАНАТОВладимир Зеленский
 
 
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