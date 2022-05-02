В мире должны изучить одесскую трагедию, считает активист из США

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американские активисты надеются, что мировое сообщество лучше поймет истинную природу украинского правительства, когда детальнее изучит трагические события 2014 года в Одессе, заявил РИА Новости правозащитник и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вилайто.Второго мая в Одессе традиционно проходят траурные мероприятия в память погибших в Доме профсоюзов."На личном уровне привилегия во второй раз посетить ежегодные памятные мероприятия в Одессе была для меня глубоко трогательным опытом и возможностью засвидетельствовать огромное мужество одесситов, которые решились провести их, несмотря на угрозы убийства со стороны фашистских организаций", — сказал Вилайто.Он добавил, что дальнейшее расследование событий 2 мая 2014 года поможет миру понять истинную природу украинского правительства, а также событий и процессов, которые привели к нынешнему кризису.По словам активиста, гибель людей стала не только трагедией для города, но и свидетельством готовности нового киевского правительства продолжать сотрудничество с военизированными неонацистскими организациями, которые помогли ему прийти к власти."Среди наиболее известных из них — батальон "Азов", который был интегрирован непосредственно в украинские Вооруженные силы", — отметил Вилайто.За прошедшие годы Украина претерпела серьезные изменения, и сегодня уже попросту невозможно открыто выступать против действующей власти, считает он."С момента начала боевых действий 24 февраля президент Владимир Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных политических партий, обвинив их в "пророссийской направленности". И это несмотря на то, что многие из них выступали против (российской спецоперации. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.Несмотря на резонансный характер событий восьмилетней давности, до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за массовую гибель людей."Мы знаем, что это отвечало интересам центральной власти, которая была обеспокоена развитием сепаратистского движения в Одессе. Однако мы не знаем, была ли расправа организована сверху либо виновные в ней попросту получили защиту после содеянного. Но факт того, кто Киев так и не позволил провести независимое расследование этих событий, говорит о многом", — утверждает Вилайто.США также не требуют, чтобы виновные предстали перед судом. Активист связывает это с тем, что такая позиция помогала Вашингтону "консолидировать власть нового, лояльного США и НАТО правительства Украины"."Помимо этого, властям США еще предстоит досконально расследовать собственные случаи массовых убийств представителей коренных народов, афроамериканцев и других цветных групп населения у себя в стране", — заключил собеседник агентства.После госпереворота на Украине одесские активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между ними и радикалами Евромайдана, а также футбольными ультрас из Харькова и Одессы. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Американские активисты надеются, что мировое сообщество лучше поймет истинную природу украинского правительства, когда детальнее изучит трагические события 2014 года в Одессе, заявил РИА Новости правозащитник и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вилайто.
Второго мая в Одессе традиционно проходят траурные мероприятия в память погибших в Доме профсоюзов.
"На личном уровне привилегия во второй раз посетить ежегодные памятные мероприятия в Одессе была для меня глубоко трогательным опытом и возможностью засвидетельствовать огромное мужество одесситов, которые решились провести их, несмотря на угрозы убийства со стороны фашистских организаций", — сказал Вилайто.
Он добавил, что дальнейшее расследование событий 2 мая 2014 года поможет миру понять истинную природу украинского правительства, а также событий и процессов, которые привели к нынешнему кризису.
По словам активиста, гибель людей стала не только трагедией для города, но и свидетельством готовности нового киевского правительства продолжать сотрудничество с военизированными неонацистскими организациями, которые помогли ему прийти к власти.
"Среди наиболее известных из них — батальон "Азов", который был интегрирован непосредственно в украинские Вооруженные силы", — отметил Вилайто.
За прошедшие годы Украина претерпела серьезные изменения, и сегодня уже попросту невозможно открыто выступать против действующей власти, считает он.
"С момента начала боевых действий 24 февраля президент Владимир Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных политических партий, обвинив их в "пророссийской направленности". И это несмотря на то, что многие из них выступали против (российской спецоперации. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.
Несмотря на резонансный характер событий восьмилетней давности, до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за массовую гибель людей.
"Мы знаем, что это отвечало интересам центральной власти, которая была обеспокоена развитием сепаратистского движения в Одессе. Однако мы не знаем, была ли расправа организована сверху либо виновные в ней попросту получили защиту после содеянного. Но факт того, кто Киев так и не позволил провести независимое расследование этих событий, говорит о многом", — утверждает Вилайто.
США также не требуют, чтобы виновные предстали перед судом. Активист связывает это с тем, что такая позиция помогала Вашингтону "консолидировать власть нового, лояльного США и НАТО правительства Украины".
"Помимо этого, властям США еще предстоит досконально расследовать собственные случаи массовых убийств представителей коренных народов, афроамериканцев и других цветных групп населения у себя в стране", — заключил собеседник агентства.
После госпереворота на Украине одесские активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между ними и радикалами Евромайдана, а также футбольными ультрас из Харькова и Одессы. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.
На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.
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Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.
На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.
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Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.
Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.
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Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
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Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день ранее. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов по официальной версии - 42 человека.
На фото: радикально настроенные майдановцы громят палаточный лагерь оппонентов - активистов антимайдановского движения "Куликово поле". Фото из открытых источников.
2 из 9
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас" и устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка куликовцев. Они попытались защититься, заняв здание Дома профсоюзов. Радикалы забаррикадировали их внутри. Вскоре начался пожар.
3 из 9
Когда прибыли пожарные, Дом профсоюзов был охвачен огнем изнутри.
4 из 9
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
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Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.
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