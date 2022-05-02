https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html

США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике

США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике - РИА Новости, 02.05.2022

США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике

США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:00

2022-05-02T22:00

2022-05-02T22:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.Подписи под документом поставили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который приехал с визитом в Вашингтон."Мы ценим поддержку Соединенными Штатами наших реформ. Армения также ценит поддержку, которую оказывают США развитию армянского энергетического сектора", - сказал Мирзоян на церемонии в госдепартаменте.Он поблагодарил США за участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, поддержку процесса нормализации между Арменией и Турцией, а также за осуждение геноцида армян.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/ssha-1786037511.html

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в мире, цены на нефть, энтони блинкен, арарат мирзоян, армения, сша, вашингтон (штат), обсе