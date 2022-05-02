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США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике - РИА Новости, 02.05.2022
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США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике - РИА Новости, 02.05.2022
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике
США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:00
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цены на нефть
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.Подписи под документом поставили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который приехал с визитом в Вашингтон."Мы ценим поддержку Соединенными Штатами наших реформ. Армения также ценит поддержку, которую оказывают США развитию армянского энергетического сектора", - сказал Мирзоян на церемонии в госдепартаменте.Он поблагодарил США за участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, поддержку процесса нормализации между Арменией и Турцией, а также за осуждение геноцида армян.
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в мире, цены на нефть, энтони блинкен, арарат мирзоян, армения, сша, вашингтон (штат), обсе
22:00 02.05.2022
 
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике

Блинкен и Мирзоян подписали меморандум о сотрудничестве в гражданской ядерной энергетике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.
Подписи под документом поставили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который приехал с визитом в Вашингтон.
"Мы ценим поддержку Соединенными Штатами наших реформ. Армения также ценит поддержку, которую оказывают США развитию армянского энергетического сектора", - сказал Мирзоян на церемонии в госдепартаменте.
Он поблагодарил США за участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, поддержку процесса нормализации между Арменией и Турцией, а также за осуждение геноцида армян.
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В миреЦены на нефтьЭнтони БлинкенАрарат МирзоянАрменияСШАВашингтон (штат)ОБСЕ
 
 
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