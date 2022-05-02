https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике - РИА Новости, 02.05.2022
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике
США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:00
2022-05-02T22:00
2022-05-02T22:00
в мире
цены на нефть
энтони блинкен
арарат мирзоян
армения
сша
вашингтон (штат)
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США и Армения подписали меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.Подписи под документом поставили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который приехал с визитом в Вашингтон."Мы ценим поддержку Соединенными Штатами наших реформ. Армения также ценит поддержку, которую оказывают США развитию армянского энергетического сектора", - сказал Мирзоян на церемонии в госдепартаменте.Он поблагодарил США за участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, поддержку процесса нормализации между Арменией и Турцией, а также за осуждение геноцида армян.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/ssha-1786037511.html
армения
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, энтони блинкен, арарат мирзоян, армения, сша, вашингтон (штат), обсе
США и Армения подписали документ о сотрудничестве в гражданской энергетике
Блинкен и Мирзоян подписали меморандум о сотрудничестве в гражданской ядерной энергетике