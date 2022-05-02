https://ria.ru/20220502/meksika-1786535165.html
В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения
В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения - РИА Новости, 02.05.2022
В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения
В Мексике археологи и экологи протестуют против строительства возле курортного города Плайя-дель-Кармен железнодорожной линии, которая может уничтожить... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:10
2022-05-02T13:10
2022-05-02T13:10
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Мексике археологи и экологи протестуют против строительства возле курортного города Плайя-дель-Кармен железнодорожной линии, которая может уничтожить тропический лес и исторические памятники майя, сообщает The Art Newspaper.Активисты утверждают, что в результате работ между Плайя-дель-Кармен и Канкуном уже произошли обрушения сенотов — воронок с пресной водой, образовывавшихся здесь в течение миллионов лет. Они у древних племен считались священными, потому в окрестностях сосредоточены алтари, артефакты, более 40 подземных ритуальных храмов.Магистраль "Поезд майя" начали строить в 2020 году. Предполагается, что она соединит главные туристические объекты полуострова Юкатан, который был центром цивилизации майя в IV–X веках. Дорога протяженностью в 1500 километров пройдет через джунгли и древние города майя и обойдется в 9,8 миллиарда долларов. Она пересечет пять мексиканских штатов: Кинтана-Роо, Табаско, Кампече, Чьяпас и Юкатан.Правительство надеется, что железнодорожная линия сделает древние объекты более доступными для туристов и позволит удвоить экономический рост в регионе.Кабинет министров привлек к исследованиям территории вдоль путей Национальный институт антропологии и истории (INAH). В отчетах исследователи описали находки этих мест: более трех тысяч доиспанских построек, 80 захоронений и тысячи редких предметов (например, каноэ майя, которому более десяти веков).Другие археологи, которым не дали доступа к объектам, основываясь на рассказах местных жителей, утверждают, что правительство скрыло часть находок, а исторические места подвергаются разграблению.Экологи говорят о недостаточных изучениях эффекта строительства на экологию и протестуют против перемещения дороги в джунгли — поближе к туробъектам.Сейчас строительство временно приостановлено судом по требованию экологов и спелеологов. Следующее заседание назначено на 13 мая.
https://ria.ru/20220428/archeology-1785820017.html
https://ria.ru/20220427/zeus-1785565320.html
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РИА Новости
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туризм, мексика, канкун, кинтана-роо, новости - туризм, археология, новости культуры, табаско
В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения
В Мексике ученые и экологи выступают против строительства железной дороги к городам майя
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
В Мексике археологи и экологи протестуют против строительства возле курортного города Плайя-дель-Кармен железнодорожной линии, которая может уничтожить тропический лес и исторические памятники майя, сообщает
The Art Newspaper.
Активисты утверждают, что в результате работ между Плайя-дель-Кармен и Канкуном уже произошли обрушения сенотов — воронок с пресной водой, образовывавшихся здесь в течение миллионов лет. Они у древних племен считались священными, потому в окрестностях сосредоточены алтари, артефакты, более 40 подземных ритуальных храмов.
Магистраль "Поезд майя" начали строить в 2020 году. Предполагается, что она соединит главные туристические объекты полуострова Юкатан, который был центром цивилизации майя в IV–X веках. Дорога протяженностью в 1500 километров пройдет через джунгли и древние города майя и обойдется в 9,8 миллиарда долларов. Она пересечет пять мексиканских штатов: Кинтана-Роо, Табаско, Кампече, Чьяпас и Юкатан.
Правительство надеется, что железнодорожная линия сделает древние объекты более доступными для туристов и позволит удвоить экономический рост в регионе.
Кабинет министров привлек к исследованиям территории вдоль путей Национальный институт антропологии и истории (INAH). В отчетах исследователи описали находки этих мест: более трех тысяч доиспанских построек, 80 захоронений и тысячи редких предметов (например, каноэ майя, которому более десяти веков).
Другие археологи, которым не дали доступа к объектам, основываясь на рассказах местных жителей, утверждают, что правительство скрыло часть находок, а исторические места подвергаются разграблению.
Экологи говорят о недостаточных изучениях эффекта строительства на экологию и протестуют против перемещения дороги в джунгли — поближе к туробъектам.
Сейчас строительство временно приостановлено судом по требованию экологов и спелеологов. Следующее заседание назначено на 13 мая.