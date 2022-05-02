https://ria.ru/20220502/ldpr-1786511256.html
Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя
Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя - РИА Новости, 02.05.2022
Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя
Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя, может состояться 25 мая, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T06:27
2022-05-02T06:27
2022-05-02T10:15
политика
умер владимир жириновский
лдпр
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя, может состояться 25 мая, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в партии заявили, что о дате и месте проведения съезда объявят после 15 мая — когда истекут 40 дней со дня смерти Владимира Жириновского.Бессменный лидер партии ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.
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политика, умер владимир жириновский, лдпр, россия
06:27 02.05.2022 (обновлено: 10:15 02.05.2022)
Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя
Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, пройдет 25 мая