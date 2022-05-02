https://ria.ru/20220502/ldpr-1786511256.html

Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя

Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя - РИА Новости, 02.05.2022

Источник назвал дату съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя

Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя, может состояться 25 мая, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T06:27

2022-05-02T06:27

2022-05-02T10:15

политика

умер владимир жириновский

лдпр

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя, может состояться 25 мая, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в партии заявили, что о дате и месте проведения съезда объявят после 15 мая — когда истекут 40 дней со дня смерти Владимира Жириновского.Бессменный лидер партии ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/ldpr-1785506356.html

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политика, умер владимир жириновский, лдпр, россия