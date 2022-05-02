https://ria.ru/20220502/kontsert-1786566156.html

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" расскажет об актерах-ветеранах

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" расскажет об актерах-ветеранах - РИА Новости, 02.05.2022

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" расскажет об актерах-ветеранах

"Мосфильм. Золотая коллекция" (ВГТРК и "Ростелеком") и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" к 9 мая подготовили проект, посвященный... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:09

2022-05-02T18:09

2022-05-02T18:09

культура

новости культуры

григорий чухрай

элина быстрицкая

владимир басов (актер)

мосфильм

день победы

культура

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. "Мосфильм. Золотая коллекция" (ВГТРК и "Ростелеком") и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" к 9 мая подготовили проект, посвященный актерам и режиссерам, прошедшим Великую Отечественную войну, сообщили в пресс-службе телеканала.Его героями стали легенды советского кинематографа: Владимир Басов, Сергей Бондарчук, Евгений Буренков, Юрий Никулин, Юрий Озеров, Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин, Алексей Смирнов, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Этуш, Георгий Юматов, Петр Тодоровский, Григорий Чухрай, Рина Зеленая, Элина Быстрицкая, Зое Васильковой, Владислав Стржельчик, Владимир Самойлов и другие.Программная дирекция изучила документы из военных архивов, дневники, подобрала фотографии для воссоздания фронтового пути, послевоенной биографии героев."Услышав эти истории, зрители захотят больше узнать о героях, обратятся к книгам, интервью, пересмотрят фильмы, возможно, переосмыслят их творчество", - цитирует пресс-служба гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова.Акция пройдет с 4 по 10 мая в телеэфире, соцсетях и на специально созданном сайте. Зрителей ждут пятнадцатисекундные видеосюжеты о боевом пути героев "Бессмертного полка", фактах из фронтовой жизни, полученных наградах. Ведь не все знают о том, что Рина Зеленая оставила подпись на стенах Рейхстага, Элина Быстрицкая с тринадцати лет работала санитаркой передвижного госпиталя, а Григорий Чухрай служил в десанте.Центральным событием проекта станет киноконцерт "Одна на всех. Песни победы", который будет показан в эфире 9 мая в 21:00.

https://ria.ru/20220502/muzei-1786551625.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, григорий чухрай, элина быстрицкая, владимир басов (актер), мосфильм, день победы, культура