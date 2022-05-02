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Глава МИД Индии обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
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Глава МИД Индии обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине
Глава МИД Индии обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
Глава МИД Индии обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что в ходе переговоров в Берлине с министром иностранных дел Анналеной Бербок и министром экономического... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:40
2022-05-02T16:40
в мире
цены на нефть
свен шульце
анналена бербок
нарендра моди
индия
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украина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что в ходе переговоров в Берлине с министром иностранных дел Анналеной Бербок и министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце обсудил вопрос Украины и другие темы."Хороший разговор с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Рассмотрели наше двустороннее сотрудничество. Обсуждали украинский конфликт и Индо-Тихоокеанский регион. Подписано соглашение о прямой зашифрованной связи между двумя министерствами иностранных дел", - написал глава МИД Индии в Twitter.От также отметил, что вместе с германской коллегой будет выступать с докладом на проходящем в Берлине пленарном заседании межправительственных консультаций.Джайшанкар также обсудил экономические последствия событий на Украине на встрече с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце."Рад встретиться с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. Обсуждались меры по борьбе с изменением климата, устойчивые и надежные цепочки поставок, партнерские отношения с третьими странами и экономические последствия конфликта на Украине", - написал Джайшанкар в Twitter.В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.В ходе поездки Моди сопровождают ряд министров, в частности глава МИД Индии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/torgovlya-1786153702.html
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в мире, цены на нефть, свен шульце, анналена бербок, нарендра моди, индия, германия, украина, мид индии
16:40 02.05.2022
 
Глава МИД Индии обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар
Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что в ходе переговоров в Берлине с министром иностранных дел Анналеной Бербок и министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце обсудил вопрос Украины и другие темы.
"Хороший разговор с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Рассмотрели наше двустороннее сотрудничество. Обсуждали украинский конфликт и Индо-Тихоокеанский регион. Подписано соглашение о прямой зашифрованной связи между двумя министерствами иностранных дел", - написал глава МИД Индии в Twitter.
Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.
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От также отметил, что вместе с германской коллегой будет выступать с докладом на проходящем в Берлине пленарном заседании межправительственных консультаций.
Джайшанкар также обсудил экономические последствия событий на Украине на встрече с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце.
"Рад встретиться с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. Обсуждались меры по борьбе с изменением климата, устойчивые и надежные цепочки поставок, партнерские отношения с третьими странами и экономические последствия конфликта на Украине", - написал Джайшанкар в Twitter.
В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.
В ходе поездки Моди сопровождают ряд министров, в частности глава МИД Индии.
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В миреЦены на нефтьСвен ШульцеАнналена БербокНарендра МодиИндияГерманияУкраинаМИД Индии
 
 
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