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В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями - РИА Новости, 02.05.2022
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В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями
В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями - РИА Новости, 02.05.2022
В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии заседания совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:36
2022-05-02T22:28
экономика
в мире
италия
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии заседания совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях."Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ. — Прим. ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", — заявил он изданию Politico.Министр добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего такую возможность.По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы."Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", — добавил он.Чинголани отметил, что на случай, если зимой придется экономить энергию, у правительства есть планы действий, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что, даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.Ранее Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от Москвы в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/razval-1786564085.html
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экономика, в мире, италия, еврокомиссия
17:36 02.05.2022 (обновлено: 22:28 02.05.2022)
 
В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

В правительстве Италии призвали разрешить компаниям платить за российский газ рублями

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2"
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии заседания совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.
"Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ. — Прим. ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", — заявил он изданию Politico.
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Министр добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего такую возможность.
По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы.
"Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", — добавил он.
Чинголани отметил, что на случай, если зимой придется экономить энергию, у правительства есть планы действий, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что, даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.

Ранее Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от Москвы в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
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Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
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