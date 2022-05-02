https://ria.ru/20220502/gaz-1786565774.html

В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями - РИА Новости, 02.05.2022

В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии заседания совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:36

2022-05-02T17:36

2022-05-02T22:28

экономика

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италия

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии заседания совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях."Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ. — Прим. ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", — заявил он изданию Politico.Министр добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего такую возможность.По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы."Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", — добавил он.Чинголани отметил, что на случай, если зимой придется экономить энергию, у правительства есть планы действий, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что, даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.Ранее Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от Москвы в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/razval-1786564085.html

https://ria.ru/20220502/energoresurchsy-1786558263.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, италия, еврокомиссия