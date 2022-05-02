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Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии - РИА Новости, 02.05.2022
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Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии
Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии - РИА Новости, 02.05.2022
Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:07
2022-05-02T23:39
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии.На брифинге ему задали вопрос о готовности Североатлантического альянса обеспечить безопасность для Швеции и Финляндии, "стремящихся в НАТО"."Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Какие бы дискуссии ни велись по поводу членства в НАТО, они будут вестись между этими двумя правительствами и альянсом. И это этим сторонам обсуждать &lt;...&gt; Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас", — сказал Кирби.По его словам, Вашингтон работает на регулярной основе с обоими государствами."У нас прекрасное сотрудничество в сфере обороны с Финляндией и Швецией. И мы уверены, что если вещи будут развиваться в этом направлении, крепкое сотрудничество между военными позволит вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей", – добавил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что в Брюсселе будут рады видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В блоке ожидают, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок ведет себя агрессивно. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/finlyandiya-1786327336.html
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато
23:07 02.05.2022 (обновлено: 23:39 02.05.2022)
 
Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

Кирби посчитал преждевременным говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии.
На брифинге ему задали вопрос о готовности Североатлантического альянса обеспечить безопасность для Швеции и Финляндии, "стремящихся в НАТО".
"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Какие бы дискуссии ни велись по поводу членства в НАТО, они будут вестись между этими двумя правительствами и альянсом. И это этим сторонам обсуждать <...> Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас", — сказал Кирби.
По его словам, Вашингтон работает на регулярной основе с обоими государствами.
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"У нас прекрасное сотрудничество в сфере обороны с Финляндией и Швецией. И мы уверены, что если вещи будут развиваться в этом направлении, крепкое сотрудничество между военными позволит вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей", – добавил он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что в Брюсселе будут рады видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В блоке ожидают, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок ведет себя агрессивно. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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