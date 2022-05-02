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Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии - РИА Новости, 02.05.2022

Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T23:07

2022-05-02T23:07

2022-05-02T23:39

в мире

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии.На брифинге ему задали вопрос о готовности Североатлантического альянса обеспечить безопасность для Швеции и Финляндии, "стремящихся в НАТО"."Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Какие бы дискуссии ни велись по поводу членства в НАТО, они будут вестись между этими двумя правительствами и альянсом. И это этим сторонам обсуждать <...> Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас", — сказал Кирби.По его словам, Вашингтон работает на регулярной основе с обоими государствами."У нас прекрасное сотрудничество в сфере обороны с Финляндией и Швецией. И мы уверены, что если вещи будут развиваться в этом направлении, крепкое сотрудничество между военными позволит вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей", – добавил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что в Брюсселе будут рады видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В блоке ожидают, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок ведет себя агрессивно. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/finlyandiya-1786327336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/shvetsiya-1786400584.html

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато