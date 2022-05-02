https://ria.ru/20220502/deti-1786594514.html

Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске

Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске - РИА Новости, 02.05.2022

Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске

Двое детей, выпавшие из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T23:05

2022-05-02T23:05

2022-05-02T23:29

происшествия

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

люберцы

ксения мишонова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Двое детей, выпавшие из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети выпали из окна. "Оба ребенка госпитализированы в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей", - добавила Врадий.Состояние выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске стабильное, сообщили в Ногинской центральной районной больнице.СМИ писали, что детей поймали прохожие. Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова, как сообщала пресс-служба омбудсмена, проведет проверку, почему выпавшие из окна дети остались без присмотра.

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, ногинск, россия, московская область (подмосковье), люберцы, ксения мишонова