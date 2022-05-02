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Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске
Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске - РИА Новости, 02.05.2022
Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске
Двое детей, выпавшие из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:05
2022-05-02T23:05
2022-05-02T23:29
происшествия
ногинск
россия
московская область (подмосковье)
люберцы
ксения мишонова
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Двое детей, выпавшие из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети выпали из окна. "Оба ребенка госпитализированы в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей", - добавила Врадий.Состояние выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске стабильное, сообщили в Ногинской центральной районной больнице.СМИ писали, что детей поймали прохожие. Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова, как сообщала пресс-служба омбудсмена, проведет проверку, почему выпавшие из окна дети остались без присмотра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, россия, московская область (подмосковье), люберцы, ксения мишонова
23:05 02.05.2022 (обновлено: 23:29 02.05.2022)
Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске
Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, их госпитализировали
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Двое детей, выпавшие из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Второго мая в городе Ногинске
из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпали два ребенка. По данному факту незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи следственного отдела по Ногинску ГСУСК России
по Московской области", - сказала Врадий.
По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети выпали из окна. "Оба ребенка госпитализированы в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей", - добавила Врадий.
Состояние выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске
стабильное, сообщили в Ногинской центральной районной больнице.
"Ребенок, два года: сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины тела. Ребенок, три года: ушибы, ссадины мягких тканей туловища. Маршрутизированы в детскую больницу Люберцы
. Дети стабильны", - написали в Telegram-канале больницы.
СМИ писали, что детей поймали прохожие. Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова
, как сообщала пресс-служба омбудсмена, проведет проверку, почему выпавшие из окна дети остались без присмотра.