https://ria.ru/20220502/britaniya-1786592816.html

Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу

Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу - РИА Новости, 02.05.2022

Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу

Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:45

2022-05-02T22:45

2022-05-02T23:55

европа

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590328199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9063a35450cdfceee3cf6c42a33d691d.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в комментарии газете The Sun."До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. <…> В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.Эксперты объяснили, что повышение цен на курицу происходит в связи с резко возросшей стоимостью корма для птиц. В состав куриного корма обычно входят такие ингредиенты как соя, подсолнечный шрот и пшеница.В британских продуктовых магазинах цена за упаковку куриных грудок уже сравнялась со стоимостью стейка из говядины, уточняется в статье. Рост цен на куриное мясо также ударил по ресторанам и закусочным.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220502/kholod-1786507516.html

https://ria.ru/20220502/oruzhie-1786566571.html

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

европа, великобритания, в мире