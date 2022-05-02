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Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу
Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу - РИА Новости, 02.05.2022
Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу
Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:45
2022-05-02T22:45
2022-05-02T23:55
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в комментарии газете The Sun."До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. <…> В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.Эксперты объяснили, что повышение цен на курицу происходит в связи с резко возросшей стоимостью корма для птиц. В состав куриного корма обычно входят такие ингредиенты как соя, подсолнечный шрот и пшеница.В британских продуктовых магазинах цена за упаковку куриных грудок уже сравнялась со стоимостью стейка из говядины, уточняется в статье. Рост цен на куриное мясо также ударил по ресторанам и закусочным.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, великобритания, в мире
22:45 02.05.2022 (обновлено: 23:55 02.05.2022)
Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу
The Sun: британцы могут перейти на растительную диету из-за роста цен на курицу
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в комментарии газете The Sun
.
"До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. <…> В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.
Эксперты объяснили, что повышение цен на курицу происходит в связи с резко возросшей стоимостью корма для птиц. В состав куриного корма обычно входят такие ингредиенты как соя, подсолнечный шрот и пшеница.
В британских продуктовых магазинах цена за упаковку куриных грудок уже сравнялась со стоимостью стейка из говядины, уточняется в статье. Рост цен на куриное мясо также ударил по ресторанам и закусочным.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.