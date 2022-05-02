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Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу - РИА Новости, 02.05.2022
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Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу
Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу - РИА Новости, 02.05.2022
Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу
Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:45
2022-05-02T23:55
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в комментарии газете The Sun."До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. &lt;…&gt; В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.Эксперты объяснили, что повышение цен на курицу происходит в связи с резко возросшей стоимостью корма для птиц. В состав куриного корма обычно входят такие ингредиенты как соя, подсолнечный шрот и пшеница.В британских продуктовых магазинах цена за упаковку куриных грудок уже сравнялась со стоимостью стейка из говядины, уточняется в статье. Рост цен на куриное мясо также ударил по ресторанам и закусочным.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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европа, великобритания, в мире
22:45 02.05.2022 (обновлено: 23:55 02.05.2022)
 
Британцам предложили стать веганами из-за роста цен на курицу

The Sun: британцы могут перейти на растительную диету из-за роста цен на курицу

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкВелосипедист на одной из улиц Лондона
Велосипедист на одной из улиц Лондона - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Велосипедист на одной из улиц Лондона
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британцы могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских на фоне растущих цен на курицу, заявил глава сети супермаркетов Стив Муррелс в комментарии газете The Sun.
"До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. <…> В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.
Лондон - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 02:08
Британцы голодают и мерзнут из-за роста цен
Эксперты объяснили, что повышение цен на курицу происходит в связи с резко возросшей стоимостью корма для птиц. В состав куриного корма обычно входят такие ингредиенты как соя, подсолнечный шрот и пшеница.
В британских продуктовых магазинах цена за упаковку куриных грудок уже сравнялась со стоимостью стейка из говядины, уточняется в статье. Рост цен на куриное мясо также ударил по ресторанам и закусочным.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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