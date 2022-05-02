https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода - РИА Новости, 02.05.2022
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Бойцы полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) запрещали мирным жителям выходить с "Азовстали", несмотря на объявленные гуманитарные... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:59
2022-05-02T15:59
2022-05-02T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бойцы полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) запрещали мирным жителям выходить с "Азовстали", несмотря на объявленные гуманитарные коридоры, и заставляли их рыть окопы, следует из видео разговоров с эвакуированными с этого завода жителями Мариуполя, опубликованных в понедельник Минобороны РФ.Как рассказала одна из женщин, националисты не выпускали мирных жителей с завода, несмотря на объявляемые по радио гумкоридоры, под предлогом того, что их на улице расстреляют российские солдаты.Другая эвакуированная с завода пожилая женщина рассказала, что "Азовцы" пытались заставить гражданских рыть окопы, в том числе и её сына, при том, что люди были обессилены от голода."Никто ничего не давал, никто ничего не приносил – один раз хотели, чтобы мы окопы копали, но мужчины сказали, что "мы окопы копать не пойдём – там открытое пространство". Что мы пойдем? Исхудали, руки висят – какие из нас копальщики? Мой сын должен копать окопы, с чего он должен копать окопы?" - сказала она.Опрошенные сошлись в том, что хотели бы переехать в Россию и уже не связывают своё будущее с Украиной."Мы с семьей решили единогласно – в Украину нет… Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, не на Украину. Скажем так, Украина как государство, я – гражданка Украины, для меня умерло", - сказала бывшая работница "Азовстали".Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что с территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786483321.html
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, мариуполь, россия
15:59 02.05.2022 (обновлено: 16:26 02.05.2022)
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали с завода и заставляли рыть окопы
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бойцы полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) запрещали мирным жителям выходить с "Азовстали", несмотря на объявленные гуманитарные коридоры, и заставляли их рыть окопы, следует из видео разговоров с эвакуированными с этого завода жителями Мариуполя, опубликованных в понедельник Минобороны РФ.
Как рассказала одна из женщин, националисты не выпускали мирных жителей с завода, несмотря на объявляемые по радио гумкоридоры, под предлогом того, что их на улице расстреляют российские солдаты.
"Они не хотели, чтобы выходили люди, говорили всё одно: "Всё выжжено, домов нет, разбомблено – не ходите туда, там плохие парни". Мы знали, что были коридоры, у нас было радио, но мы не могли до них добраться – нас не пускали, нас держали в бункере и не пускали с завода", - сказала женщина-работница "Азовстали", сидевшая на заводе с 26 февраля.
Другая эвакуированная с завода пожилая женщина рассказала, что "Азовцы" пытались заставить гражданских рыть окопы, в том числе и её сына, при том, что люди были обессилены от голода.
"Никто ничего не давал, никто ничего не приносил – один раз хотели, чтобы мы окопы копали, но мужчины сказали, что "мы окопы копать не пойдём – там открытое пространство". Что мы пойдем? Исхудали, руки висят – какие из нас копальщики? Мой сын должен копать окопы, с чего он должен копать окопы?" - сказала она.
Опрошенные сошлись в том, что хотели бы переехать в Россию
и уже не связывают своё будущее с Украиной
.
"Мы с семьей решили единогласно – в Украину нет… Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь
, не на Украину. Скажем так, Украина как государство, я – гражданка Украины, для меня умерло", - сказала бывшая работница "Азовстали".
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что с территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике
.