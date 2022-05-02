Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода - РИА Новости, 02.05.2022
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Бойцы полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) запрещали мирным жителям выходить с "Азовстали", несмотря на объявленные гуманитарные... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:59
2022-05-02T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786453204_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd60d1c36067e7dba5f39f7797abf3d0.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бойцы полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) запрещали мирным жителям выходить с "Азовстали", несмотря на объявленные гуманитарные коридоры, и заставляли их рыть окопы, следует из видео разговоров с эвакуированными с этого завода жителями Мариуполя, опубликованных в понедельник Минобороны РФ.Как рассказала одна из женщин, националисты не выпускали мирных жителей с завода, несмотря на объявляемые по радио гумкоридоры, под предлогом того, что их на улице расстреляют российские солдаты.Другая эвакуированная с завода пожилая женщина рассказала, что "Азовцы" пытались заставить гражданских рыть окопы, в том числе и её сына, при том, что люди были обессилены от голода."Никто ничего не давал, никто ничего не приносил – один раз хотели, чтобы мы окопы копали, но мужчины сказали, что "мы окопы копать не пойдём – там открытое пространство". Что мы пойдем? Исхудали, руки висят – какие из нас копальщики? Мой сын должен копать окопы, с чего он должен копать окопы?" - сказала она.Опрошенные сошлись в том, что хотели бы переехать в Россию и уже не связывают своё будущее с Украиной."Мы с семьей решили единогласно – в Украину нет… Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, не на Украину. Скажем так, Украина как государство, я – гражданка Украины, для меня умерло", - сказала бывшая работница "Азовстали".Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что с территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786483321.html
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785547059.html
украина
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786453204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86abdf56ff400e2a575eec318bd6fe4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мариуполь, россия
15:59 02.05.2022 (обновлено: 16:26 02.05.2022)
 
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода

Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали с завода и заставляли рыть окопы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района Азовстали в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мирные жители из района "Азовстали" в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бойцы полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) запрещали мирным жителям выходить с "Азовстали", несмотря на объявленные гуманитарные коридоры, и заставляли их рыть окопы, следует из видео разговоров с эвакуированными с этого завода жителями Мариуполя, опубликованных в понедельник Минобороны РФ.
Как рассказала одна из женщин, националисты не выпускали мирных жителей с завода, несмотря на объявляемые по радио гумкоридоры, под предлогом того, что их на улице расстреляют российские солдаты.
"Они не хотели, чтобы выходили люди, говорили всё одно: "Всё выжжено, домов нет, разбомблено – не ходите туда, там плохие парни". Мы знали, что были коридоры, у нас было радио, но мы не могли до них добраться – нас не пускали, нас держали в бункере и не пускали с завода", - сказала женщина-работница "Азовстали", сидевшая на заводе с 26 февраля.
Другая эвакуированная с завода пожилая женщина рассказала, что "Азовцы" пытались заставить гражданских рыть окопы, в том числе и её сына, при том, что люди были обессилены от голода.
"Никто ничего не давал, никто ничего не приносил – один раз хотели, чтобы мы окопы копали, но мужчины сказали, что "мы окопы копать не пойдём – там открытое пространство". Что мы пойдем? Исхудали, руки висят – какие из нас копальщики? Мой сын должен копать окопы, с чего он должен копать окопы?" - сказала она.
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 19:20
"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города
Опрошенные сошлись в том, что хотели бы переехать в Россию и уже не связывают своё будущее с Украиной.
"Мы с семьей решили единогласно – в Украину нет… Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, не на Украину. Скажем так, Украина как государство, я – гражданка Украины, для меня умерло", - сказала бывшая работница "Азовстали".
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что с территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике.
Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 08:00
"Сломанные судьбы": как в Мариуполе налаживается мирная жизнь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМариупольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала