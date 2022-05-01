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По десять и больше: кто с 1 мая получит новые выплаты

По десять и больше: кто с 1 мая получит новые выплаты - РИА Новости, 01.05.2022

По десять и больше: кто с 1 мая получит новые выплаты

Прибавка к пенсии, сниженная ставка по ипотеке, расширенный лимит переводов — май готовит немало нового. Необеспеченные семьи получат дополнительные пособия на... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:10

россия

москва

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

марат хуснуллин

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Прибавка к пенсии, сниженная ставка по ипотеке, расширенный лимит переводов — май готовит немало нового. Необеспеченные семьи получат дополнительные пособия на детей, банкам запретят списывать средства без согласия клиентов. Какие еще изменения ожидают в россиян в этом месяце — в материале РИА Новости.Выплаты детямС 1 мая можно подать заявление на выплату на детей от восьми до 17 лет — через госуслуги, Пенсионный фонд, органы соцзащиты, а также МФЦ.Главное условие — доход семьи. Он должен быть ниже регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Средний размер пособия — 50 процентов от ПМ. Выплату назначат только после того, как оценят имущество. Например, если у семьи несколько квартир, а жилплощадь на одного человека превышает 24 квадратных метра — откажут. Учитывают количество автомобилей: не более одного, для многодетных — два.Ранее выплату получали только неполные семьи.Отцовский капиталНа материнский капитал могут рассчитывать и мужчины. Если мать-иностранка умирает, средства получит отец, как биологический, так и усыновитель. При этом сами дети должны иметь российское гражданство. Раньше право переходило к отцу в случае смерти гражданки России, которая не успела воспользоваться сертификатом.Заявление на его оформление можно подать в личном кабинете на портале госуслуг, а также обратившись в региональное отделение Пенсионного фонда России или МФЦ.Получить господдержку по-прежнему могут только россиянки, родившие первого, второго, третьего ребенка или последующих детей. С 1 февраля 2022 года сумма на первого ребенка — 524 тысячи рублей, второго — 693 тысячи.Плюс к пенсииПересчитают ежемесячные доплаты к пенсиям бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации. Они имеют право на дополнительные средства, если проработали не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Надбавка положена, поскольку условия труда были опасными и тяжелыми.Увеличат доплаты отдельным категориям работников угольной промышленности. Речь идет о людях, которые полный день трудились на строительстве шахт, подземных горных проектах.С 2019-го единовременные пособия к 9 Мая получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В том числе дети войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Выплата — десять тысяч рублей. Регионы могут начислить и больше.Кроме того, старикам, достигшим 80 лет в мае, пенсию повысят на 6564 рубля 31 копейку.Обновили лимитЦентральный банк увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Теперь можно перечислять до одного миллиона рублей. Ранее — максимум 600 тысяч.Изменение касается как денежных переводов, так и любых платежей через СБП. Новые условия действуют для торгово-сервисных предприятий: они смогут активнее предлагать клиентам оплатить товары или услуги через СБП по QR-коду. Банковская карта не нужна.Система быстрых платежей позволяет переводить деньги по номеру телефона без комиссии.Списать не получитсяЗаработали новые правила списания денег в счет погашения потребительских кредитов. Теперь получать средства банки вправе только с согласия заемщика — даже если в договоре прописано, что деньги можно взыскать без ведома клиента.Законодательно запрещено списывать за долги единовременные выплаты. Это допустимо, только если заемщик дал отдельное согласие.Если есть разрешение на списание периодических пособий, то документ можно в течение двух недель отозвать. Тогда банку придется вернуть клиенту все деньги.По новой ставкеС мая начнут выдавать ипотеку на новостройки по сниженной до девяти процентов ставке, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. С мая по декабрь рассчитывают выдать порядка 206 тысяч кредитов почти на полтора триллиона рублей.Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил введение льготных программ и на вторичное жилье.В конце марта решили выдавать ипотеку на первичном рынке по ставке 12 процентов годовых. Предполагалось предоставлять жилищные кредиты на этих условиях до 1 июля. Тогда максимальный размер кредита повысили до 12 миллионов рублей — для Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Для остальных регионов — до шести миллионов.Заплати налог и спи спокойноТе, кто в прошлом году продавал или сдавал в аренду недвижимость, должны отчитаться о доходах до 4 мая — последний срок подачи налоговой декларации. Сделать это можно через районную инспекцию или личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте налоговой службы.Отчитаться нужно тем, кто продал жилье до истечения минимального срока владения, который зависит от того, как получили недвижимость.После трех лет не нужно платить налог тем, кто приобрел квартиру до 1 января 2016-го, или она перешла к нему по наследству. Освобождаются от фискальной нагрузки владельцы единственного и приватизированного жилья. Сюда же относятся квартиры, полученные по договору пожизненного содержания иждивенца или дарения близких родственников.Для остальных объектов минимальный срок владения — пять лет.Поставят на учетЧтобы избежать мошеннических обменов номерами, операторы будут присваивать клиентам индивидуальный код. В дальнейшем он поможет лично идентифицировать абонента.Сложная рекламаС мая станет сложнее устанавливать рекламу на фасадах зданий — для этого нужно согласие всех жильцов многоквартирного дома. Без него вывеску придется убрать. Деньги за аренду фасадов должна собирать управляющая компания. Средства пойдут на благоустройство дома — например, на капитальный ремонт.

https://ria.ru/20220401/ipoteka-1781105467.html

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

россия, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), марат хуснуллин