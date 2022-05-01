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Власти ливийского Тобрука приглашали к работе ЧВК "Вагнер", заявил Лавров
Власти ливийского Тобрука приглашали к работе ЧВК "Вагнер", заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
Власти ливийского Тобрука приглашали к работе ЧВК "Вагнер", заявил Лавров
Власти ливийского Тобрука приглашали к работе частную военную компанию из России "Вагнер", которая не имеет отношения к российским властям, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:25
2022-05-01T23:25
2022-05-01T23:25
в мире
тобрук
ливия
италия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти ливийского Тобрука приглашали к работе частную военную компанию из России "Вагнер", которая не имеет отношения к российским властям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Объясняли и ситуацию, которая сложилась в Ливии, где эта частная военная компания была приглашена властями в городе Тобрук, где расположен ливийский Парламент. В Италии хорошо знакомы с ливийскими реалиями. Они там находятся на коммерческих условиях, также как и в Мали", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет"."Вагнер" – это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству. Объясняли это и нашим французским коллегам, когда они стали нервничать из-за того, что "Вагнер" договорился с правительством Мали предоставлять ему услуги в сфере безопасности", - добавил министр.
https://ria.ru/20220429/liviya-1786213208.html
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в мире, тобрук, ливия, италия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чвк "вагнер"
Власти ливийского Тобрука приглашали к работе ЧВК "Вагнер", заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что власти ливийского Тобрука приглашали к работе ЧВК "Вагнер"