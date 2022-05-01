09:51 01.05.2022 (обновлено: 09:58 01.05.2022)
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины, включая часть Запорожья
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствие удара украинских войск "Точкой-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области
Последствие удара украинских войск "Точкой-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинская мобильная связь и интернет отключены во всех освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий.
"Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате", - сказал Крючков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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