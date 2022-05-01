https://ria.ru/20220501/ukraina-1786424079.html

Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины

Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины - РИА Новости, 01.05.2022

Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины

Украинская мобильная связь и интернет отключены во всех освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:51

2022-05-01T09:51

2022-05-01T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинская мобильная связь и интернет отключены во всех освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий."Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате", - сказал Крючков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786422111.html

https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс