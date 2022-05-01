Рейтинг@Mail.ru
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786424079.html
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины - РИА Новости, 01.05.2022
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины
Украинская мобильная связь и интернет отключены во всех освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:51
2022-05-01T09:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784630546_0:46:1757:1034_1920x0_80_0_0_71bab46c12904fed0499a3e57253e5e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинская мобильная связь и интернет отключены во всех освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий."Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате", - сказал Крючков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786422111.html
https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784630546_159:0:1599:1080_1920x0_80_0_0_6b34e17fdc7bd35a96c571c7c11f9f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
09:51 01.05.2022 (обновлено: 09:58 01.05.2022)
 
Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины

Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины, включая часть Запорожья

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствие удара украинских войск "Точкой-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области
Последствие удара украинских войск Точкой-У по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствие удара украинских войск "Точкой-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинская мобильная связь и интернет отключены во всех освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 09:29
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
"Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате", - сказал Крючков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
"Пережили ад". Мариупольцы рассказали о преступлениях "Азова"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала