https://ria.ru/20220501/twitter-1786421128.html

Эксперты рассказали о возможных последствиях покупки Twitter Маском

Эксперты рассказали о возможных последствиях покупки Twitter Маском - РИА Новости, 01.05.2022

Эксперты рассказали о возможных последствиях покупки Twitter Маском

Приобретение соцсети Twitter американским бизнесменом, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском может привести к изменению алгоритмов, политики... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:15

2022-05-01T09:15

2022-05-01T09:16

в мире

технологии

илон маск

дональд трамп

сша

twitter

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spacex

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Приобретение соцсети Twitter американским бизнесменом, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском может привести к изменению алгоритмов, политики модерации в соответствии с заявленными Маском принципами свободы слова, восстановлению заблокированных аккаунтов, считают опрошенные РИА Новости эксперты и пользователи.Twitter накануне объявил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает сеть за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку (исходя из общего количества акций это 43,4 миллиарда долларов). Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.Новость о приобретении Twitter бизнесменом вызвала у тех, кто считал соцсеть платформой для выражения определенной точки зрения, энтузиазм, но есть и те, кто опасается, что Twitter станет выгребной ямой невежества и дезинформации."Я думаю, что Илон Маск постарается сдержать свои обещания относительно свободы слова и Twitter будет отражать его позицию. Если Маск добьется своего, то платформа больше не будет подвергать дискриминации контент, исходя из норм новой этики или политических взглядов и приверженности нарративу официальных властей", - считает Майкл Ректэнволд, бывший профессор Нью-Йоркского университета, автор книги "Архипелаг Google". По его мнению, соцсеть была "органом Демократической партии США", а смена владельца может привести к восстановлению заблокированных аккаунтов, а также изменит "дискриминационные левые алгоритмы".Ректэнволд отметил, что, вероятно, Маск столкнется с давлением со стороны как американского политического истеблишмента, так и "политкорректного картеля техгигантов", которые могу пригрозить удалить приложение Twitter из Apple Store, если компания при новом владельце не будет удалять посты, разжигающие ненависть.Как заявил агентству профессор Хьюстонского университета Адам Эллвангер, изменения в политике модерации уже на лицо, несмотря на то, что официально о них еще не было объявлено."Кроме того, пользователи менее осторожно высказываются по спорным культурным вопросам, хотя всего неделю назад за такое мнение действие их аккаунтов приостановили бы. Это отражает возросшую уверенность в том, что применение старой политики уже смягчено или полностью отменено", - заявил Эллвангер. Он также отметил активацию ряда аккаунтов, которые были ранее приостановлены, добавив, что вопрос возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в соцсеть снова появился на повестке дня."Я думаю, что он вернется, несмотря на то, что говорил, что не собирается это делать", - сказал американский профессор.Эту точку зрения разделяет эксперт по СМИ Эндрю Селепак. Он полагает, что Трамп вряд ли откажется от аудитории в 80 миллионов подписчиков, которые были у него в Twitter, в пользу своей соцсети Truth Social, "которая произвела фурор, когда появилась, и была забыта спустя неделю". По мнению Селепака, если Маск сможет сделать алгоритмы Twitter более прозрачными, это пойдет на пользу всем, а также, возможно, побудит другие платформы последовать его примеру.Один из пользователей, Джон, обратил внимание на резкое снижение числа подписчиков у известных персон левых взглядов и наоборот рост - у правых. Он считает, что "Twitter раскрывает искусственную накрутку числа подписчиков и уничтожает доказательства до того, как Маск приобретет компанию". Говоря о предложении Маска ввести подтверждение личности пользователей, Джон выразил надежду, что Маск "сосредоточится на борьбе со спамом и не будет пытаться устранить анонимность".

https://ria.ru/20220429/mask-1786121129.html

https://ria.ru/20220428/twitter-1785919404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter, tesla motors, spacex