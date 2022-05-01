https://ria.ru/20220501/shashlyk-1786420831.html

Аналитики назвали самый популярный вид шашлыка у россиян

Аналитики назвали самый популярный вид шашлыка у россиян - РИА Новости, 01.05.2022

Аналитики назвали самый популярный вид шашлыка у россиян

Россияне, как и годом ранее, предпочитают готовить шашлык из мяса птицы, в то же время популярным ингредиентом для этого блюда среди граждан считается и... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:11

2022-05-01T09:11

2022-05-01T09:11

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне, как и годом ранее, предпочитают готовить шашлык из мяса птицы, в то же время популярным ингредиентом для этого блюда среди граждан считается и свинина, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса Ozon."Аналогично предыдущему году самым популярным мясом для шашлыка у россиян стало мясо птицы - его продажи в маринованном виде выросли за последние две недели в 3 раза к началу месяца. Свинина занимает второе место по популярности среди мяса для шашлыка - продажи маринованных мясных продуктов из свинины стали выше в 4 раза", - говорится в сообщении.При этом стартовый набор для барбекю россияне покупают на маркетплейсе комплектом - в него входит мангал, набор шампуров, мешок древесного угля и средство для розжига. "Помимо этого, мы отмечаем возрастающий интерес к одноразовой посуде, которую часто используют на пикниках", - добавляется в сообщении.Кроме того, в пресс-службе "Утконос Онлайн" сообщили РИА Новости, что наибольшим спросом среди покупателей пользуется шашлык из курицы, но динамика к аналогичному периоду прошлого года выше у свиного и говяжьего шашлыка (прирост на 288% и 363% соответственно). А онлайн-ритейлер "Самокат" подсчитал, что рекордный рост продаж показало мясо индейки (в 8 раз).В то же время руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова заявила РИА Новости, что, по сравнению с 2021 годом, нынешней весной свиной шашлык стал дешевле. "Причин для этого может быть две: во-первых, в России максимально культивируется свинья как вид, во-вторых, цены еще не успели подняться. Началом шашлычного сезона, как правило, считается 1-2 мая. В зависимости от погоды, эти даты могут быть сдвинуты", - заключила она.

https://ria.ru/20220430/shashlyk-1786282295.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, еда, общество