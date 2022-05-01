https://ria.ru/20220501/serbiya-1786452276.html

Вучич заявил, что Запад пытается переделать Сербию

Вучич заявил, что Запад пытается переделать Сербию - РИА Новости, 01.05.2022

Вучич заявил, что Запад пытается переделать Сербию

Запад пытается изменить сербов и Сербию и не признает своих ошибок, не готов говорить о них и извиниться, заявил президент Сербии Александр Вучич на месте... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:51

2022-05-01T14:51

2022-05-01T14:51

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БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Запад пытается изменить сербов и Сербию и не признает своих ошибок, не готов говорить о них и извиниться, заявил президент Сербии Александр Вучич на месте крупнейшего нацистского концлагеря на территории бывшей Югославии.Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) с участием Вучича и члена президиума БиГ Милорада Додика в воскресенье почтили память жертв лагеря Доня-Градина, который находится в РС БиГ через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) сербов, евреев и цыган.Памятное мероприятие, официально посвященное сотням тысяч жертв "преступления-геноцида НГХ", началось с заупокойной православной службы по погибшим, которую провел епископ Баня-Лучский Ефрем. Молитвы по убитым в лагере иудеям прочитал раввин, почтили память жертв и духовные лидеры ромской (цыганской) общины."После 10 лет, которые я провел у власти в нашей Сербии, могу говорить так. В Ясеноваце погибло больше сербов, евреев и цыган, чем всех нас в войнах с 1941 года. А кто готов об этом говорить? Говорят ли об этом на Западе? Конечно, не говорят", - заявил президент Сербии собравшимся, трансляцию ведет агентство Танюг."Не позволяют нам самостоятельно принимать решения, пытаются изменить нас и сделать такими, как они. Пытаются заставить нас извиняться и за то, в чем мы не виноваты, а они ни за что извиняться не хотят", - подчеркнул Вучич.Президент и члены правительства Сербии в присутствии посла России Александра Боцан-Харченко 21 апреля установили мемориальную доску в память жертв фашизма во Второй мировой войне на месте бывшего концлагеря Старо Саймиште в Белграде на левом берегу реки Сава, который во время немецко-фашистской оккупации входил в состав НГХ, где помимо жертв самого лагеря река выносила многочисленные тела убитых в Ясеноваце в десятках километрах выше по течению.Отличительной особенностью комплекса концлагеря Ясеновац было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.

https://ria.ru/20220406/serbiya-1782066102.html

https://ria.ru/20220430/vuchich-1786334132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

милорад додик, александр боцан-харченко, сербия, хорватия, россия, александр вучич, в мире