https://ria.ru/20220501/rak-1786499940.html

Названы пять "противораковых" продуктов

Названы пять "противораковых" продуктов - РИА Новости, 01.05.2022

Названы пять "противораковых" продуктов

Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:58

2022-05-01T22:58

2022-05-01T22:58

зож

здоровье

рак

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли."Наш выбор в вопросе питания важны для предотвращения и лечения рака", — заявил медик.Первым в списке "противораковых" продуктов Ли назвал орехи — лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. Специалист объяснил, что в них содержатся полифенолы, помогающие в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие "питание" раковым клеткам.Еще один продукт — помидоры. Они богаты ликопином — веществом, заставляющим раковые клетки "голодать", перекрывая поступление в них крови."Ликопин также защищает ДНК от повреждений, что помогает защититься от рака", — добавил он.Ли обратил внимание на исследование, согласно которому мужчины, дважды в неделю употреблявшие приготовленные помидоры, имели на 30% меньший риск развития опухоли простаты.Третий продукт в списке — фиолетовый картофель. Этот особый сорт корнеплода богат антоцианином — "веществом-убийцей" раковых клеток.Также Ли посоветовал есть устрицы, богатые белком, аминокислотами и антиоксидантами. Кроме того, моллюски позволяют в десять раз снизить риск повреждения ДНК человека.Последние рекомендованный продукт — зеленый чай матча. Этот напиток оказался особенно эффективным для борьбы с раком груди.

https://rsport.ria.ru/20220428/granat-1785905547.html

https://rsport.ria.ru/20220423/rak-1785071189.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

здоровье, рак