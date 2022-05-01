https://ria.ru/20220501/rak-1786499940.html
Названы пять "противораковых" продуктов
Названы пять "противораковых" продуктов - РИА Новости, 01.05.2022
Названы пять "противораковых" продуктов
Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:58
2022-05-01T22:58
2022-05-01T22:58
зож
здоровье
рак
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли."Наш выбор в вопросе питания важны для предотвращения и лечения рака", — заявил медик.Первым в списке "противораковых" продуктов Ли назвал орехи — лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. Специалист объяснил, что в них содержатся полифенолы, помогающие в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие "питание" раковым клеткам.Еще один продукт — помидоры. Они богаты ликопином — веществом, заставляющим раковые клетки "голодать", перекрывая поступление в них крови."Ликопин также защищает ДНК от повреждений, что помогает защититься от рака", — добавил он.Ли обратил внимание на исследование, согласно которому мужчины, дважды в неделю употреблявшие приготовленные помидоры, имели на 30% меньший риск развития опухоли простаты.Третий продукт в списке — фиолетовый картофель. Этот особый сорт корнеплода богат антоцианином — "веществом-убийцей" раковых клеток.Также Ли посоветовал есть устрицы, богатые белком, аминокислотами и антиоксидантами. Кроме того, моллюски позволяют в десять раз снизить риск повреждения ДНК человека.Последние рекомендованный продукт — зеленый чай матча. Этот напиток оказался особенно эффективным для борьбы с раком груди.
https://rsport.ria.ru/20220428/granat-1785905547.html
https://rsport.ria.ru/20220423/rak-1785071189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, рак
Названы пять "противораковых" продуктов
Британский врач Ли: употребление в пищу устриц помогает защититься от рака
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess
британский врач Вильям Ли.
"Наш выбор в вопросе питания важны для предотвращения и лечения рака", — заявил медик.
Первым в списке "противораковых" продуктов Ли назвал орехи — лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. Специалист объяснил, что в них содержатся полифенолы, помогающие в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие "питание" раковым клеткам.
Еще один продукт — помидоры. Они богаты ликопином — веществом, заставляющим раковые клетки "голодать", перекрывая поступление в них крови.
"Ликопин также защищает ДНК от повреждений, что помогает защититься от рака", — добавил он.
Ли обратил внимание на исследование, согласно которому мужчины, дважды в неделю употреблявшие приготовленные помидоры, имели на 30% меньший риск развития опухоли простаты.
Третий продукт в списке — фиолетовый картофель. Этот особый сорт корнеплода богат антоцианином — "веществом-убийцей" раковых клеток.
Также Ли посоветовал есть устрицы, богатые белком, аминокислотами и антиоксидантами. Кроме того, моллюски позволяют в десять раз снизить риск повреждения ДНК человека.
Последние рекомендованный продукт — зеленый чай матча. Этот напиток оказался особенно эффективным для борьбы с раком груди.