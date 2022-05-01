Рейтинг@Mail.ru
Названы пять "противораковых" продуктов - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
https://ria.ru/20220501/rak-1786499940.html
Названы пять "противораковых" продуктов
Названы пять "противораковых" продуктов - РИА Новости, 01.05.2022
Названы пять "противораковых" продуктов
Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:58
2022-05-01T22:58
зож
здоровье
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155239/22/1552392284_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0f4dedf84a3db94a313ae09173635bf8.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли."Наш выбор в вопросе питания важны для предотвращения и лечения рака", — заявил медик.Первым в списке "противораковых" продуктов Ли назвал орехи — лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. Специалист объяснил, что в них содержатся полифенолы, помогающие в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие "питание" раковым клеткам.Еще один продукт — помидоры. Они богаты ликопином — веществом, заставляющим раковые клетки "голодать", перекрывая поступление в них крови."Ликопин также защищает ДНК от повреждений, что помогает защититься от рака", — добавил он.Ли обратил внимание на исследование, согласно которому мужчины, дважды в неделю употреблявшие приготовленные помидоры, имели на 30% меньший риск развития опухоли простаты.Третий продукт в списке — фиолетовый картофель. Этот особый сорт корнеплода богат антоцианином — "веществом-убийцей" раковых клеток.Также Ли посоветовал есть устрицы, богатые белком, аминокислотами и антиоксидантами. Кроме того, моллюски позволяют в десять раз снизить риск повреждения ДНК человека.Последние рекомендованный продукт — зеленый чай матча. Этот напиток оказался особенно эффективным для борьбы с раком груди.
https://rsport.ria.ru/20220428/granat-1785905547.html
https://rsport.ria.ru/20220423/rak-1785071189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155239/22/1552392284_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_35f795fbf057d0990250521387611cba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, рак
22:58 01.05.2022
 
Названы пять "противораковых" продуктов

Британский врач Ли: употребление в пищу устриц помогает защититься от рака

© Фото : Федеральный проект "Гастрономическая карта России"Устрицы
Устрицы - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : Федеральный проект "Гастрономическая карта России"
Устрицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказал изданию Daily Expess британский врач Вильям Ли.
"Наш выбор в вопросе питания важны для предотвращения и лечения рака", — заявил медик.
Первым в списке "противораковых" продуктов Ли назвал орехи — лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. Специалист объяснил, что в них содержатся полифенолы, помогающие в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие "питание" раковым клеткам.
Еще один продукт — помидоры. Они богаты ликопином — веществом, заставляющим раковые клетки "голодать", перекрывая поступление в них крови.
Фрукты, овощи и орехи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:10ЗОЖ
Лучше всего от рака защищает именно этот фрукт
"Ликопин также защищает ДНК от повреждений, что помогает защититься от рака", — добавил он.
Ли обратил внимание на исследование, согласно которому мужчины, дважды в неделю употреблявшие приготовленные помидоры, имели на 30% меньший риск развития опухоли простаты.
Третий продукт в списке — фиолетовый картофель. Этот особый сорт корнеплода богат антоцианином — "веществом-убийцей" раковых клеток.
Также Ли посоветовал есть устрицы, богатые белком, аминокислотами и антиоксидантами. Кроме того, моллюски позволяют в десять раз снизить риск повреждения ДНК человека.
Последние рекомендованный продукт — зеленый чай матча. Этот напиток оказался особенно эффективным для борьбы с раком груди.
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 14:40ЗОЖ
Ученые назвали четыре явных симптома рака
 
ЗОЖЗдоровьерак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала