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Экс-президент Армении Саргсян посетил участников акции протеста в Ереване
Экс-президент Армении Саргсян посетил участников акции протеста в Ереване - РИА Новости, 01.05.2022
Экс-президент Армении Саргсян посетил участников акции протеста в Ереване
Бывший президент Армении Серж Саргсян посетил палаточный лагерь армянской оппозиции в центре Еревана, требующей отставки премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:16
2022-05-01T22:16
2022-05-01T22:16
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ЕРЕВАН, 1 мая - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян посетил палаточный лагерь армянской оппозиции в центре Еревана, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в начавшейся бессрочной акции протеста участвовал и второй президент страны Роберт Кочарян.Саргсян пообщался с протестующими, многие из которых пожелали с ним сфотографироваться.Ранее вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна установит на площади Франции палатки и проведёт там ночь.По его словам, с 07.30 мск понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
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в мире, армения, роберт кочарян, ереван, никол пашинян
Экс-президент Армении Саргсян посетил участников акции протеста в Ереване
Экс-президент Армении Саргсян посетил палаточный лагерь оппозиции в центре Еревана