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Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа" - РИА Новости, 01.05.2022
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Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа"
Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа" - РИА Новости, 01.05.2022
Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа"
Ретропоезд "Победа" отправился 1 мая из Благовещенска, патриотическая акция посвящена празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:20
2022-05-01T08:32
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
белогорск
забайкальская железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Победа" отправился 1 мая из Благовещенска, патриотическая акция посвящена празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Ретросостав – это паровоз серии "Л", разработанный в конце Второй мировой под руководством конструктора Льва Лебедянского, а также две платформы с военной техникой, платформа-сцена, вагон-теплушка и три пассажирских вагона.Перед отправлением ретропоезда в Благовещенске прошел торжественный митинг и концерт, со сцены-платформы прозвучали такие песни, как "Катюша", "Смуглянка", "Темная ночь", "Священная война" и другие, в исполнении шоу-проекта "Вневременье" Читинского дворца культуры железнодорожников. Как передает корреспондент РИА Новости, многие, пришедшие посмотреть на поезд, делали фото и снимали видео на фоне ретросостава, поднимались вместе с детьми в кабину, чтобы дать символический гудок.Состав отправился из Благовещенска около 11.30 (5.30 мск), сегодня он прибудет в город Белогорск – второй по численности населения в Амурской области, где также пройдет концерт.Всего ретросостав пройдет 1775 километров и завершит маршрут 9 мая на станции Чита-2, в пути поезд сделает 12 остановок на станциях Амурской области и Забайкальского края.Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил Российские железные дороги за инициативу в проведении акции.Паровоз серии "Л" советский магистральный грузовой паровоз, выпускавшийся с 1945 по 1955 годы, один из лучших и массовых (свыше 4 тысяч локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. Как уточняет пресс-служба Забайкальской железной дороги, именно паровоз "Л" носил официальное название "Победа".
https://ria.ru/20220430/polk-1786297995.html
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амурская область
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, белогорск, забайкальская железная дорога
08:20 01.05.2022 (обновлено: 08:32 01.05.2022)
 
Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа"

Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа", сегодня он прибудет в город Белогорск

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрибытие ретро-поезда "Победа" во Владивосток
Прибытие ретро-поезда Победа во Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Прибытие ретро-поезда "Победа" во Владивосток. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Победа" отправился 1 мая из Благовещенска, патриотическая акция посвящена празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Ретросостав – это паровоз серии "Л", разработанный в конце Второй мировой под руководством конструктора Льва Лебедянского, а также две платформы с военной техникой, платформа-сцена, вагон-теплушка и три пассажирских вагона.
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Перед отправлением ретропоезда в Благовещенске прошел торжественный митинг и концерт, со сцены-платформы прозвучали такие песни, как "Катюша", "Смуглянка", "Темная ночь", "Священная война" и другие, в исполнении шоу-проекта "Вневременье" Читинского дворца культуры железнодорожников. Как передает корреспондент РИА Новости, многие, пришедшие посмотреть на поезд, делали фото и снимали видео на фоне ретросостава, поднимались вместе с детьми в кабину, чтобы дать символический гудок.
Состав отправился из Благовещенска около 11.30 (5.30 мск), сегодня он прибудет в город Белогорск – второй по численности населения в Амурской области, где также пройдет концерт.
Всего ретросостав пройдет 1775 километров и завершит маршрут 9 мая на станции Чита-2, в пути поезд сделает 12 остановок на станциях Амурской области и Забайкальского края.
Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил Российские железные дороги за инициативу в проведении акции.
"В преддверии 9 мая в нашей стране проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, так мы чтим память всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, тех, кто остался там навечно, и тех, кто трудился в тылу. Важная задача, которая стоит перед нами, - это воспитание подрастающего поколения. Таких акций должно быть как можно больше", - сказал Орлов.
Паровоз серии "Л" советский магистральный грузовой паровоз, выпускавшийся с 1945 по 1955 годы, один из лучших и массовых (свыше 4 тысяч локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. Как уточняет пресс-служба Забайкальской железной дороги, именно паровоз "Л" носил официальное название "Победа".
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ОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенскБелогорскЗабайкальская железная дорога
 
 
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