https://ria.ru/20220501/poezd-1786416550.html

Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа"

Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа" - РИА Новости, 01.05.2022

Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа"

Ретропоезд "Победа" отправился 1 мая из Благовещенска, патриотическая акция посвящена празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:20

2022-05-01T08:20

2022-05-01T08:32

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

белогорск

забайкальская железная дорога

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Победа" отправился 1 мая из Благовещенска, патриотическая акция посвящена празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Ретросостав – это паровоз серии "Л", разработанный в конце Второй мировой под руководством конструктора Льва Лебедянского, а также две платформы с военной техникой, платформа-сцена, вагон-теплушка и три пассажирских вагона.Перед отправлением ретропоезда в Благовещенске прошел торжественный митинг и концерт, со сцены-платформы прозвучали такие песни, как "Катюша", "Смуглянка", "Темная ночь", "Священная война" и другие, в исполнении шоу-проекта "Вневременье" Читинского дворца культуры железнодорожников. Как передает корреспондент РИА Новости, многие, пришедшие посмотреть на поезд, делали фото и снимали видео на фоне ретросостава, поднимались вместе с детьми в кабину, чтобы дать символический гудок.Состав отправился из Благовещенска около 11.30 (5.30 мск), сегодня он прибудет в город Белогорск – второй по численности населения в Амурской области, где также пройдет концерт.Всего ретросостав пройдет 1775 километров и завершит маршрут 9 мая на станции Чита-2, в пути поезд сделает 12 остановок на станциях Амурской области и Забайкальского края.Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил Российские железные дороги за инициативу в проведении акции.Паровоз серии "Л" советский магистральный грузовой паровоз, выпускавшийся с 1945 по 1955 годы, один из лучших и массовых (свыше 4 тысяч локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. Как уточняет пресс-служба Забайкальской железной дороги, именно паровоз "Л" носил официальное название "Победа".

https://ria.ru/20220430/polk-1786297995.html

https://ria.ru/20220429/aktsiya-1786199001.html

амурская область

благовещенск

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, белогорск, забайкальская железная дорога