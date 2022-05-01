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Полвека на заводе: история специалиста судостроительного предприятия - РИА Новости, 01.05.2022
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Полвека на заводе: история специалиста судостроительного предприятия
Полвека на заводе: история специалиста судостроительного предприятия - РИА Новости, 01.05.2022
Полвека на заводе: история специалиста судостроительного предприятия
В СССР к труду было особое отношение: место работы советским человеком воспринималось как второй дом, а иногда и как единственный. Например, ведущий специалист, РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:00
2022-05-01T10:01
морская держава
морская держава
северодвинск
выборгский судостроительный завод
ленинградская область
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В СССР к труду было особое отношение: место работы советским человеком воспринималось как второй дом, а иногда и как единственный. Например, ведущий специалист, почетный ветеран Выборгского судостроительного завода Владимир Приймак считает предприятие своим первым домом, который он обрел почти полвека назад. За это время он принял участие в постройке более 200 различных судов. О тонкостях и трудностях судостроительной отрасли, а также о профсоюзной деятельности накануне Первомая Владимир Павлович рассказал в беседе с корреспондентом проекта "Морская держава".Пришел, увидел и остался"Я всю свою жизнь провел на заводе. Однозначно он был моим первым домом. Меньше времени у меня уходило на собственный дом, на семью. Жена меня поддерживала, понимала, что если будет такая необходимость, то я буду работать и днем, и ночью, и в выходные, и в праздники. Никаких возражений не было. Мы все строили, строили, выполняли и перевыполняли план. Все мои родные и близкие с почтением относятся к судостроителям, они понимают, какой труд за этим стоит. Когда меня наградили орденом морского собрания "За заслуги в морской деятельности" III степени, они больше меня гордились и радовались", – вспоминает Приймак.20-летний студент политехнического техникума Северодвинска Владимир Приймак был направлен на практику на Выборгский судостроительный завод в 1974 году.Суда зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, они строились не только для Сахалинского и Дальневосточного пароходств, но и для других грузоперевозчиков. Работа на заводе кипела. Молодому специалисту практика настолько понравилась, что ровно через год, в 1975 году, после окончания техникума он вернулся на завод и устроился мастером в цех стапельной сборки корпусов."Проработав там до 1982 года, я ушел в армию и служил четыре года в группе советских войск в Германии. Был офицером в запасе. После службы вернулся на предприятие в отдел строителей – серьезный отдел, через него проходили основные заказы. Я там работал старшим строителем, позднее был назначен ведущим инженером по подготовке производства, а потом – заместителем начальника стапельного цеха", – рассказал Приймак.Мастерами не рождаются, мастерами становятсяРаботы, по словам собеседника, всегда было много. За 48 лет он принимал участие в строительстве почти 200 судов – теплоходов, танкеров, ледоколов, траулеров как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков."В основном принимал участие в создании судовых и шлюпочных устройств, люковых закрытий, якорно-фортовых устройств. Монтаж комплектующих также полностью был на мне. После того как строили суда, выходили в море на ходовые испытания, неделями были в командировках. Испытания всегда заканчивались удачно, после них было ощущение выполненного долга, удовлетворение. Многие "заказы" до сих пор бороздят морские просторы, и когда ты понимаешь, что принимал участие в их постройке, то чувствуешь гордость", – поделился специалист.По его словам, десятки лет на любимой и интересной работе пронеслись стремительно, как миг. Сейчас Владимир Павлович на пенсии, но продолжает трудиться на заводе в качестве мастера административно-хозяйственного отдела. Свободного времени стало больше, Владимир Павлович старается проводить его в кругу семьи: рыбачит, ездит на дачу с женой, они собирают грибы и ягоды.Полвека в профсоюзеВ профсоюз Владимир Приймак вступил 50 лет назад, еще в 1972 году. "В нашем профсоюзе я являюсь председателем комиссии по охране труда. Ежемесячно проводим рейды по заводу, при выявлении нарушений записываем их и контролируем, чтобы вовремя были исправлены. Также состою в совете ветеранов завода. На средства, выделенные предприятием, покупаем нашим старикам продуктовые наборы, посещаем их, стараемся всегда поддерживать", – рассказал Приймак.В конце апреля руководство завода поздравило сотрудников с 1 Мая. Некоторым, в том числе Владимиру Павловичу, были вручены награды и почетные дипломы законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в развитие судостроительной отрасли."Мы до сих пор отмечаем 1 Мая. Не так грандиозно, конечно, как раньше, но на шествие ходим. Новому поколению хочу сказать, чтобы всегда практиковали на деле то, что изучают в вузах, чтобы вникали в суть работы, проявляли интерес, упорство, были мастерами своего дела. Ведь если не пройти мастерскую школу, то настоящим начальником цеха можешь и не стать", – подытожил собеседник.
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РИА Новости
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морская держава, северодвинск, выборгский судостроительный завод, ленинградская область
10:00 01.05.2022 (обновлено: 10:01 01.05.2022)
 

Полвека на заводе: история специалиста судостроительного предприятия

© Фото : из личного архива В.ПриймакаВладимир Приймак во время работы на Выборгском судостроительном заводе
Владимир Приймак во время работы на Выборгском судостроительном заводе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : из личного архива В.Приймака
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В СССР к труду было особое отношение: место работы советским человеком воспринималось как второй дом, а иногда и как единственный. Например, ведущий специалист, почетный ветеран Выборгского судостроительного завода Владимир Приймак считает предприятие своим первым домом, который он обрел почти полвека назад. За это время он принял участие в постройке более 200 различных судов. О тонкостях и трудностях судостроительной отрасли, а также о профсоюзной деятельности накануне Первомая Владимир Павлович рассказал в беседе с корреспондентом проекта "Морская держава".

Пришел, увидел и остался

"Я всю свою жизнь провел на заводе. Однозначно он был моим первым домом. Меньше времени у меня уходило на собственный дом, на семью. Жена меня поддерживала, понимала, что если будет такая необходимость, то я буду работать и днем, и ночью, и в выходные, и в праздники. Никаких возражений не было. Мы все строили, строили, выполняли и перевыполняли план. Все мои родные и близкие с почтением относятся к судостроителям, они понимают, какой труд за этим стоит. Когда меня наградили орденом морского собрания "За заслуги в морской деятельности" III степени, они больше меня гордились и радовались", – вспоминает Приймак.
© из личного архива В.ПриймакаВладимир Приймак на вручении Почетного диплома законодательного собрания Ленинградской области
Владимир Приймак на вручении Почетного диплома законодательного собрания Ленинградской области
© из личного архива В.Приймака
Владимир Приймак на вручении Почетного диплома законодательного собрания Ленинградской области
20-летний студент политехнического техникума Северодвинска Владимир Приймак был направлен на практику на Выборгский судостроительный завод в 1974 году.

"Сам я из Архангельска, учился тогда на предпоследнем курсе техникума в Северодвинске. Практику проходил в восьмом цехе Выборгского судостроительного завода сборщиком корпусов металлических судов", – поделился Владимир Павлович, добавив, что тогда, в 1970-е годы, корабелы Выборга строили серию теплоходов, в названиях которых было слово "пионер": "Пионер Москвы", "Пионер Северодвинска", "Пионер Архангельска", "Пионер Камчатки", "Пионер Сахалина" и так далее.

Суда зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, они строились не только для Сахалинского и Дальневосточного пароходств, но и для других грузоперевозчиков. Работа на заводе кипела. Молодому специалисту практика настолько понравилась, что ровно через год, в 1975 году, после окончания техникума он вернулся на завод и устроился мастером в цех стапельной сборки корпусов.
© РИА Новости / ЦеликВыборгский судостроительный завод. Контейнеровоз "Пионер Одессы"
Выборгский судостроительный завод. Контейнеровоз Пионер Одессы - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Целик
Выборгский судостроительный завод. Контейнеровоз "Пионер Одессы"
"Проработав там до 1982 года, я ушел в армию и служил четыре года в группе советских войск в Германии. Был офицером в запасе. После службы вернулся на предприятие в отдел строителей – серьезный отдел, через него проходили основные заказы. Я там работал старшим строителем, позднее был назначен ведущим инженером по подготовке производства, а потом – заместителем начальника стапельного цеха", – рассказал Приймак.

Мастерами не рождаются, мастерами становятся

Работы, по словам собеседника, всегда было много. За 48 лет он принимал участие в строительстве почти 200 судов – теплоходов, танкеров, ледоколов, траулеров как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков.
"В основном принимал участие в создании судовых и шлюпочных устройств, люковых закрытий, якорно-фортовых устройств. Монтаж комплектующих также полностью был на мне. После того как строили суда, выходили в море на ходовые испытания, неделями были в командировках. Испытания всегда заканчивались удачно, после них было ощущение выполненного долга, удовлетворение. Многие "заказы" до сих пор бороздят морские просторы, и когда ты понимаешь, что принимал участие в их постройке, то чувствуешь гордость", – поделился специалист.
© Фото : из личного архива В.ПриймакаВладимир Приймак во время работы на Выборгском судостроительном заводе
Владимир Приймак во время работы на Выборгском судостроительном заводе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : из личного архива В.Приймака
Владимир Приймак во время работы на Выборгском судостроительном заводе
По его словам, десятки лет на любимой и интересной работе пронеслись стремительно, как миг. Сейчас Владимир Павлович на пенсии, но продолжает трудиться на заводе в качестве мастера административно-хозяйственного отдела. Свободного времени стало больше, Владимир Павлович старается проводить его в кругу семьи: рыбачит, ездит на дачу с женой, они собирают грибы и ягоды.

"Однозначно могу сказать, что я нашел себя в жизни, очень ею доволен, доволен, что внес свою лепту в судостроительную отрасль", – поделился мастер. Он планирует еще немного поработать, помочь заводу, воспитать новых учеников и специалистов, заниматься профсоюзной деятельностью.

Полвека в профсоюзе

В профсоюз Владимир Приймак вступил 50 лет назад, еще в 1972 году. "В нашем профсоюзе я являюсь председателем комиссии по охране труда. Ежемесячно проводим рейды по заводу, при выявлении нарушений записываем их и контролируем, чтобы вовремя были исправлены. Также состою в совете ветеранов завода. На средства, выделенные предприятием, покупаем нашим старикам продуктовые наборы, посещаем их, стараемся всегда поддерживать", – рассказал Приймак.
© Фото : из личного архива В.ПриймакаВладимир Приймак на вручении Почетного диплома законодательного собрания Ленинградской области
Владимир Приймак на вручении Почетного диплома законодательного собрания Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : из личного архива В.Приймака
Владимир Приймак на вручении Почетного диплома законодательного собрания Ленинградской области
В конце апреля руководство завода поздравило сотрудников с 1 Мая. Некоторым, в том числе Владимиру Павловичу, были вручены награды и почетные дипломы законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в развитие судостроительной отрасли.
"Мы до сих пор отмечаем 1 Мая. Не так грандиозно, конечно, как раньше, но на шествие ходим. Новому поколению хочу сказать, чтобы всегда практиковали на деле то, что изучают в вузах, чтобы вникали в суть работы, проявляли интерес, упорство, были мастерами своего дела. Ведь если не пройти мастерскую школу, то настоящим начальником цеха можешь и не стать", – подытожил собеседник.
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