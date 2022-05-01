https://ria.ru/20220501/nikolaev-1786426493.html

Глава СК поручил проверить информацию о карательных рейдах в Николаеве

Глава СК поручил проверить информацию о карательных рейдах в Николаеве - РИА Новости, 01.05.2022

Глава СК поручил проверить информацию о карательных рейдах в Николаеве

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проведении карательных рейдов украинскими националистами в Николаеве (Донбасс) с целью... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:19

2022-05-01T10:19

2022-05-01T10:19

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проведении карательных рейдов украинскими националистами в Николаеве (Донбасс) с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По имеющейся информации в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками", - говорится в сообщении.Там добавлено, что в городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом подразделения российских войск. В случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч, добавляет СК РФ.Кроме того, украинская сторона продолжает подготовку провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения ВС России. С этой целью украинские войска вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору в западном направлении, говорится в сообщении.Отмечается, что украинские националисты обстреляли гражданские объекты, в том числе школу и детский сад в Киселевке, кладбище на окраине Широкой Балки, на территории которого в этот момент находились люди. В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада, а также частным домам нанесен серьезный ущерб.Подчёркивается, что следствие изучит указанные сведения и даст им уголовно-правовую оценку, а также примет меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785899032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаев (украина), донбасс, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, вооруженные силы рф, в мире