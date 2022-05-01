https://ria.ru/20220501/moskva-1786423020.html
В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами
В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами - РИА Новости, 01.05.2022
В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами
Переулки между Тверской и Большой Никитской улицами Москвы начали благоустраивать, закрывать движение в них не планируется, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:35
2022-05-01T09:35
2022-05-01T09:35
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
арам хачатурян
мстислав ростропович
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переулки между Тверской и Большой Никитской улицами Москвы начали благоустраивать, закрывать движение в них не планируется, сообщается на сайте мэра столицы."Работы сейчас ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке, ранее там провели необходимую инженерную подготовку. Главная задача проекта - сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы в правительстве Москвы Петра Бирюкова.Дополняется, что сейчас в Брюсовом, Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках рабочие создают кабельную канализацию, ее протяженность составит 5,4 тысячи метров. Также в порядок приведут четыре двора, прилегающих к переулкам."В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные карманы для парковки машин, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича - там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20220429/blagoustroystvo-1786073639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, арам хачатурян, мстислав ростропович, москва
В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами
В Москве началось благоустройство переулков между Тверской и Большой Никитской улицами