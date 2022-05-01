https://ria.ru/20220501/moskva-1786423020.html

В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами

В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами - РИА Новости, 01.05.2022

В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами

Переулки между Тверской и Большой Никитской улицами Москвы начали благоустраивать, закрывать движение в них не планируется, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:35

2022-05-01T09:35

2022-05-01T09:35

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

арам хачатурян

мстислав ростропович

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переулки между Тверской и Большой Никитской улицами Москвы начали благоустраивать, закрывать движение в них не планируется, сообщается на сайте мэра столицы."Работы сейчас ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке, ранее там провели необходимую инженерную подготовку. Главная задача проекта - сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы в правительстве Москвы Петра Бирюкова.Дополняется, что сейчас в Брюсовом, Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках рабочие создают кабельную канализацию, ее протяженность составит 5,4 тысячи метров. Также в порядок приведут четыре двора, прилегающих к переулкам."В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные карманы для парковки машин, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича - там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20220429/blagoustroystvo-1786073639.html

https://realty.ria.ru/20220428/sanino-1785888363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, арам хачатурян, мстислав ростропович, москва