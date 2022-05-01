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КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве - РИА Новости, 01.05.2022
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КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве
КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве - РИА Новости, 01.05.2022
КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве
КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:49
2022-05-01T12:49
кпрф
праздник весны и труда
геннадий зюганов
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Присутствующие на площади держат красные флаги, транспаранты с портретами Ленина и Сталина, растяжки с надписями "За новый социализм", "За социальную справедливость".Среди присутствующих - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, парламентские депутаты-коммунисты Дмитрий Новиков, Николай Кашин, Юрий Афонин, Нина Останина, Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, а также другие члены партии."С днём единства всех трудящихся мира за своё достоинство и свои права.... Больше всего объединяет людей труда, прежде всего, мир и своя работа. Но сегодня не дают ни достойной работы, ни реальной зарплаты, ни тем более мира. Впервые нашей стране англосаксы объявили войну", - обратился Зюганов к митингующим.В мероприятии помимо КПРФ и партийных органов приняли участие Ленинский коммунистической союз молодежи, общественные организации левого народно-патриотического движения Союз советских офицеров, "В поддержку Армии", "Дети войны", "Русский Лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".
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кпрф, праздник весны и труда, геннадий зюганов, москва, общество
12:49 01.05.2022
 
КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве

КПРФ и другие левые партии проводят Первомайский митинг в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступает на митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, в Москве
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступает на митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступает на митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, в Москве
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Присутствующие на площади держат красные флаги, транспаранты с портретами Ленина и Сталина, растяжки с надписями "За новый социализм", "За социальную справедливость".
Среди присутствующих - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, парламентские депутаты-коммунисты Дмитрий Новиков, Николай Кашин, Юрий Афонин, Нина Останина, Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, а также другие члены партии.
"С днём единства всех трудящихся мира за своё достоинство и свои права.... Больше всего объединяет людей труда, прежде всего, мир и своя работа. Но сегодня не дают ни достойной работы, ни реальной зарплаты, ни тем более мира. Впервые нашей стране англосаксы объявили войну", - обратился Зюганов к митингующим.
В мероприятии помимо КПРФ и партийных органов приняли участие Ленинский коммунистической союз молодежи, общественные организации левого народно-патриотического движения Союз советских офицеров, "В поддержку Армии", "Дети войны", "Русский Лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".
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КПРФПраздник Весны и ТрудаГеннадий ЗюгановМоскваОбщество
 
 
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