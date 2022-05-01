https://ria.ru/20220501/miting-1786440403.html

КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве

КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве - РИА Новости, 01.05.2022

КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве

КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:49

2022-05-01T12:49

2022-05-01T12:49

кпрф

праздник весны и труда

геннадий зюганов

москва

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Присутствующие на площади держат красные флаги, транспаранты с портретами Ленина и Сталина, растяжки с надписями "За новый социализм", "За социальную справедливость".Среди присутствующих - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, парламентские депутаты-коммунисты Дмитрий Новиков, Николай Кашин, Юрий Афонин, Нина Останина, Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, а также другие члены партии."С днём единства всех трудящихся мира за своё достоинство и свои права.... Больше всего объединяет людей труда, прежде всего, мир и своя работа. Но сегодня не дают ни достойной работы, ни реальной зарплаты, ни тем более мира. Впервые нашей стране англосаксы объявили войну", - обратился Зюганов к митингующим.В мероприятии помимо КПРФ и партийных органов приняли участие Ленинский коммунистической союз молодежи, общественные организации левого народно-патриотического движения Союз советских офицеров, "В поддержку Армии", "Дети войны", "Русский Лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кпрф, праздник весны и труда, геннадий зюганов, москва, общество