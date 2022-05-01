КПРФ проводит Первомайский митинг в Москве

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Присутствующие на площади держат красные флаги, транспаранты с портретами Ленина и Сталина, растяжки с надписями "За новый социализм", "За социальную справедливость".Среди присутствующих - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, парламентские депутаты-коммунисты Дмитрий Новиков, Николай Кашин, Юрий Афонин, Нина Останина, Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, а также другие члены партии."С днём единства всех трудящихся мира за своё достоинство и свои права.... Больше всего объединяет людей труда, прежде всего, мир и своя работа. Но сегодня не дают ни достойной работы, ни реальной зарплаты, ни тем более мира. Впервые нашей стране англосаксы объявили войну", - обратился Зюганов к митингующим.В мероприятии помимо КПРФ и партийных органов приняли участие Ленинский коммунистической союз молодежи, общественные организации левого народно-патриотического движения Союз советских офицеров, "В поддержку Армии", "Дети войны", "Русский Лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступает на митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, в Москве
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. КПРФ, городские и региональные комитеты партии и организации левого народно-патриотического движения проводят Первомайский митинг на Театральной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Присутствующие на площади держат красные флаги, транспаранты с портретами Ленина и Сталина, растяжки с надписями "За новый социализм", "За социальную справедливость".
"С днём единства всех трудящихся мира за своё достоинство и свои права.... Больше всего объединяет людей труда, прежде всего, мир и своя работа. Но сегодня не дают ни достойной работы, ни реальной зарплаты, ни тем более мира. Впервые нашей стране англосаксы объявили войну", - обратился Зюганов к митингующим.
В мероприятии помимо КПРФ и партийных органов приняли участие Ленинский коммунистической союз молодежи, общественные организации левого народно-патриотического движения Союз советских офицеров, "В поддержку Армии", "Дети войны", "Русский Лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".
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