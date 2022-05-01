https://ria.ru/20220501/matvienko-1786452966.html
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.05.2022
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко
Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:00
2022-05-01T15:00
2022-05-01T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
павел зарубин
украина
ситуация в днр и лнр
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет - тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По словам Матвиенко, нет предела возмущению такой политикой."За лживыми призывами к дипломатии они накачивают каждый день Украину все новыми и новыми количеством, видами вооружений. Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет", - заявила она.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел зарубин, украина, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, совет федерации рф
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: чем больше украинцев погибнет, тем лучше для Запада