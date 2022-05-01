Рейтинг@Mail.ru
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/matvienko-1786452966.html
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.05.2022
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко
Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:00
2022-05-01T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
павел зарубин
украина
ситуация в днр и лнр
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786106513_0:7:2984:1685_1920x0_80_0_0_c7c891f76a433b808c6bdbabe10d0193.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет - тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По словам Матвиенко, нет предела возмущению такой политикой."За лживыми призывами к дипломатии они накачивают каждый день Украину все новыми и новыми количеством, видами вооружений. Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет", - заявила она.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786106513_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12580a2b533840d4f5e86572f0a1da52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел зарубин, украина, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, совет федерации рф
15:00 01.05.2022
 
Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: чем больше украинцев погибнет, тем лучше для Запада

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр Мариуполя
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Центр Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет - тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
По словам Матвиенко, нет предела возмущению такой политикой.
"За лживыми призывами к дипломатии они накачивают каждый день Украину все новыми и новыми количеством, видами вооружений. Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет", - заявила она.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПавел ЗарубинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала