https://ria.ru/20220501/matvienko-1786452966.html

Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко

Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.05.2022

Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев, заявила Матвиенко

Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:00

2022-05-01T15:00

2022-05-01T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

павел зарубин

украина

ситуация в днр и лнр

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Поставляя оружие на Украину, Запад обеспокоен не судьбой граждан этой страны, а борьбой с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет - тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По словам Матвиенко, нет предела возмущению такой политикой."За лживыми призывами к дипломатии они накачивают каждый день Украину все новыми и новыми количеством, видами вооружений. Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет", - заявила она.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

павел зарубин, украина, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, совет федерации рф