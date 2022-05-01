https://ria.ru/20220501/gaz-1786410128.html

СМИ: ЕС придется остановить промышленность ради отказа от российского газа

СМИ: ЕС придется остановить промышленность ради отказа от российского газа - РИА Новости, 01.05.2022

СМИ: ЕС придется остановить промышленность ради отказа от российского газа

Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России только при условии... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T03:14

2022-05-01T03:14

2022-05-01T05:20

в мире

экономика

урсула фон дер ляйен

франс тиммерманс

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова к приостановке поставок российского газа в случае отказа платить в рублях, являются "слишком красивыми, чтобы быть правдой", пишет издание. Так, многие эксперты ставят под сомнения заверения вице-президента ЕК Франса Тиммерманса в том, что ЕС сможет заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80 процентов к ноябрю.Согласно модели Исследовательского центра Юлиха, подобный сценарий можно реализовать только при реализации "жесткого шага": Евросоюз должен будет ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Как отмечает издание, ученые пришли к выводу, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.По мнению исследователей, при условии сокращения поставок из России для заполнения европейских хранилищ на 63 процента к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. При этом для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября придется вновь ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября, считают специалисты центра."Заполнение (газовых. – прим. ред.) хранилищ в соответствии с запланированными объемами и одновременно настолько серьезное сокращение поставок из России будет возможно только при условии значительных ограничений для промышленности и электростанций", — подчеркнул профессор центра Юлиха Йохен Линсен.Как отмечает Der Spiegel, отказ ЕС от примерно ста миллиардов кубометров российского "голубого топлива" невозможно компенсировать ни дополнительными поставками трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ). Так, на данный момент Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс уже становится дефицитным."Судя по всему, даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута. В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ", - резюмирует издание.Ранее в среду фон дер Ляйен назвала заявления "Газпрома" о приостановках поставок газа в ряд стран попыткой шантажа, добавив, что ЕС готов к такому сценарию. В Кремле в ответ заявили, что отвергают обвинения главы Еврокомиссии в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях и категорически с такими утверждениями не согласны. Как указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новый подход - это ответ на кражу золотовалютных резервов России.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.

https://ria.ru/20220501/gaz-1786409852.html

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786382557.html

https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html

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в мире, экономика, урсула фон дер ляйен, франс тиммерманс, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии