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Во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
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Во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек
Во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
Во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек
Более 210 тысяч участников вышли на первомайские демонстрации по всей Франции, сообщает профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:58
2022-05-01T21:58
в мире
праздник весны и труда
франция
первомайские демонстрации
париж
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Более 210 тысяч участников вышли на первомайские демонстрации по всей Франции, сообщает профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT)."Государственные и частные работники, пенсионеры, молодежь, собравшие более 210 тысяч демонстрантов на более чем 250 демонстрациях по всей Франции, требовали быстрых и конкретных мер для общества, обеспокоенного будущим планеты и мира во всем мире", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter CGT.Как сообщает телеканал BFMTV, МВД Франции, в свою очередь, отмечает, что в демонстрациях приняли участие 116,5 тысячи человек, в том числе 24 тысячи в Париже. При этом, по данным CGT, на улицы Парижа вышли 50 тысяч человек.Ранее в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence сообщал, что в первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Шествие завершилось на площади Нации, где продолжились стычки между демонстрантами и полицией.
https://ria.ru/20220501/zaderzhanie-1786486851.html
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в мире, праздник весны и труда, франция, первомайские демонстрации, париж
21:58 01.05.2022
 
Во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек

Профсоюз CGT сообщил, что на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Более 210 тысяч участников вышли на первомайские демонстрации по всей Франции, сообщает профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).
"Государственные и частные работники, пенсионеры, молодежь, собравшие более 210 тысяч демонстрантов на более чем 250 демонстрациях по всей Франции, требовали быстрых и конкретных мер для общества, обеспокоенного будущим планеты и мира во всем мире", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter CGT.
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На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек
Как сообщает телеканал BFMTV, МВД Франции, в свою очередь, отмечает, что в демонстрациях приняли участие 116,5 тысячи человек, в том числе 24 тысячи в Париже. При этом, по данным CGT, на улицы Парижа вышли 50 тысяч человек.
Ранее в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence сообщал, что в первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек.
Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.
В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.
В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.
Шествие завершилось на площади Нации, где продолжились стычки между демонстрантами и полицией.
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