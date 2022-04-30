https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html

В лондонском Сити объявили войну России и Китаю

В лондонском Сити объявили войну России и Китаю - РИА Новости, 30.04.2022

В лондонском Сити объявили войну России и Китаю

Речь британского министра иностранных дел Лиз Трасс, в которой она провозгласила войну на Украине "нашей войной", уже назвали исторической, сравнивая чуть ли не РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:00

2022-04-30T08:00

2022-04-30T08:11

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Речь британского министра иностранных дел Лиз Трасс, в которой она провозгласила войну на Украине "нашей войной", уже назвали исторической, сравнивая чуть ли не с выступлением Черчилля в Фултоне. С этим можно согласиться, притом что Трасс не Черчилль, тут важно — не кто говорит, а что говорит. И не менее важно, где именно говорит.Трасс выступала на пасхальном банкете в резиденции лорд-мэра лондонского Сити, а это не просто какой-то муниципальный прием. Сити — это не Лондон, это всего лишь квадратная миля, историческое ядро города, с собором Святого Павла, зданием биржи и офисами крупнейших мировых банков и концернов. Сити управляет собственная "Корпорация лондонского Сити", а королева не имеет права посещать территорию без приглашения. То есть это автономная структура в сердце Британии — не просто финансовая столица островной монархии, а уже несколько веков финансовый центр мира. Да, это и есть те самые "англосаксонские глобалисты" — не совсем англосаксонские, но с абсолютно глобалистскими амбициями. Это и есть настоящая "Глобальная Британия", а не то, о чем год назад говорил Борис Джонсон.Сити — истинный центр англосаксонского мира (под чьим контролем находится сейчас весь Запад), который давно уже претендует на мировое господство (и временами приближался к нему довольно близко). Не просто финансовый и мозговой центр, не просто "отдел кадров" глобалистов — это центр стратегического управления сил, уверенных в своем праве руководить миром. Неслучайно девиз Сити, помещенный на его гербе: Domine dirige nos, то есть "Господь, направляй нас". Богоизбранность, ощущение собственной исключительности, являющиеся важнейшей частью американского мессианского геополитического сознания, — это лишь производная от "духа Сити", лишь подражание ему.Поэтому то, что прочитала на банкете Трасс, — это их декларация, их послание, их ответ на то, что началось 24 февраля. Их ответ России — а не ответ Трасс Путину."Война на Украине — это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины — это стратегический императив для нас всех".Эти слова многие восприняли как объявление войны России. Так и есть, но куда важнее то, что англосаксы ставят своей целью не просто сокрушение России, а построение нового миропорядка, новое издание глобализации под собственным руководством. Но ведь англосаксонская глобализация провалилась, уже вовсю идет процесс ее демонтажа — и не с 24 февраля, а гораздо раньше. Неужели это кому-то еще не ясно?Нет, не ясно — потому что те, кто много веков выстраивал новую Вавилонскую башню, никогда не признают, что потерпели крах. Осознание собственного поражения придет к ним только тогда, когда они окажутся в состоянии нокдауна, а до этого момента они будут вновь и вновь пытаться перейти в контратаку, вернуться ко временам, когда они могли заставить всех участвовать в строительстве своего глобального Вавилона.Поэтому Трасс говорит о том, что нужен новый глобальный миропорядок, — исходя из того, что война на Украине дает глобалистам шанс на реванш. С самого начала своей речи министр говорит о том, что автократы посрамлены, а либерализм торжествует, — то есть переворачивает все с ног на голову:"По мнению некоторых, это была эра авторитаризма. Три года назад Владимир Путин сказал, что западный либерализм умер. В прошлом году президент Си утверждал, что Запад приходит в упадок.В апреле 2022 года все выглядит совсем иначе. Последние месяцы показали глубокую стойкость человеческого духа и свободных обществ.Те, кто думает, что они могут победить с помощью угнетения, принуждения или вторжения, ошибаются из-за этой новой позиции в отношении глобальной безопасности, которая не только направлена ​​на сдерживание, но и гарантирует, что агрессоры потерпят поражение".Тут нет ничего принципиально нового — англосаксы с самого начала объявили, что "Путин напал на свободу", то есть угрожает Западу как таковому. А Трасс продолжает запугивать уже не только Запад, но и весь мир:"Если Путин добьется успеха, по всей Европе последуют неисчислимые страдания — и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности".Что же нужно сделать, чтобы этого не случилось? Как спасти мир? И вот тут и начинается самое важное в выступлении Трасс — рецепты от Сити. Их можно разделить на тактические и стратегические. С первыми все понятно — максимизировать поддержку Украины, увеличить поставки тяжелых вооружений, обучать украинскую армию:"Мы удваиваем ставку. Мы будем идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины".Уверенности в победе Украины у Трасс нет — она признает, что "судьба Украины висит на волоске", но это не отменяет настроя на войну до победы над Россией. И, не дожидаясь конца этой войны, нужно перестраивать миропорядок. Это главное в речи Трасс:"Архитектура, призванная гарантировать мир и процветание, потерпела неудачу на Украине. Структуры экономики и безопасности, сложившиеся после Второй мировой и холодной войн, до сих пор деформировались, они скорее допускали, чем сдерживали агрессию. <...> Мы должны довести до конца единство, проявленное в кризис. Мы должны перезагрузить, переделать и преобразовать наш подход. <...> Наш новый подход основан на трех областях: военная мощь, экономическая безопасность и более глубокие глобальные союзы".Это и есть новое издание глобализации — попытка вдохнуть жизнь в умирающего. И обозначить заветную цель:"Мое видение — это мир, в котором свободные нации напористы и находятся на подъеме. Где свобода и демократия укрепляются через сеть партнерства в области экономики и безопасности. Где агрессоров сдерживают и заставляют идти по лучшему пути. Это долгосрочная награда: новая эра мира, безопасности и процветания".Свободные нации — это формально весь мир, кроме злых автократов. Но в реальности это тот самый "золотой миллиард", тот самый Запад, ведомый англосаксами под управлением Сити. Трасс прямо говорит:"Вместе мы обладаем огромной силой. Давайте использовать ее, чтобы создать лучший, более безопасный мир и более сильную глобальную экономику. Это потребует энергии всех людей в этой комнате и за ее пределами. Будет сложно. Но мы должны активизироваться и взять на себя ответственность".Трасс подробно расшифровывает все три направления действий: военное, экономическое и глобалистское.По первому пункту она цитирует Зеленского ("Свобода должна быть лучше вооружена, чем тирания") и призывает к укреплению "коллективной обороны". Но не в масштабе просто Запада:"Мы также отвергаем ложный выбор между евроатлантической безопасностью и индо-тихоокеанской безопасностью. В современном мире нам нужно и то и другое.Нам нужна глобальная НАТО. Под этим я не подразумеваю расширение членства на тех, кто из других регионов. Я имею в виду, что у НАТО должна быть глобальная перспектива, она должна быть готова противостоять глобальным угрозам.Нам нужно упреждать угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе, работая с нашими союзниками, такими как Япония и Австралия, чтобы обеспечить защиту Тихого океана. И мы должны обеспечить, чтобы такие демократии, как Тайвань, могли защитить себя".То есть прямо обозначен переход к глобальному военному присутствию уже не просто одних США, а НАТО как таковой, то есть проецирование атлантического военного пакта на весь мир. Это и так уже происходит, создание AUKUS — лишь один из шагов. В этом смысле первый пункт Трасс плавно перетекает в третий, о "более глубоких глобальных союзах", то есть о том, что "наше процветание и безопасность должны основываться на сети прочных партнерских отношений".Трасс называет это "сетью свободы". Можно вспомнить еще попытку администрации Байдена создать глобальный "саммит за демократию" — в виде альянса, откровенно направленного против Китая и России. Но у Трасс все конкретнее. Она призывает укреплять не только западные партнерства, но и привлекать на свою сторону крупные региональные объединения, ведь "в коллективном действии огромная сила" — и "это также относится к альянсам, в которые Великобритания не входит", называя, в частности, АСЕАН и Африканский союз:"Мы хотим, чтобы сеть партнерских отношений охватывала весь мир, отстаивая суверенитет и самоопределение, содействуя всеобщему процветанию. Великобритания будет активной и гибкой частью этой сети".Но понятно, кто будет диктовать правила в этой сети:"Большая семерка" должна действовать как экономическая НАТО, коллективно защищая наше процветание. Если экономика партнера становится мишенью агрессивного режима, мы должны действовать, чтобы поддержать его. Один за всех и все за одного".То есть "Глобальная Британия" — концепция, которую год назад представлял премьер Джонсон, — была лишь разминкой. Теперь будет глобальная Атлантика — НАТО с интересами в Тихоокеанском регионе, с "Большой семеркой" в качестве экономического оружия. Все логично, как и главный — второй — пункт из трезубца Трасс. Экономический. Тут она все сформулировала более чем конкретно:"Мы всегда будем отстаивать экономическую свободу. Но свободная торговля должна быть справедливой, а это значит — играть по правилам. Слишком долго многие наивно относились к геополитической силе экономики. Агрессоры относятся к ней как к инструменту внешней политики, используя покровительство, инвестиции и долги в качестве средства осуществления контроля и принуждения. Они безжалостны в своем подходе. Наш ответ не будет отражать их пагубную тактику, но мы будем соответствовать им в нашей решимости.Пора поумнеть. Доступ к мировой экономике должен зависеть от игры по правилам.Больше бесплатных проходов быть не может. Мы показываем это на российско-украинском конфликте — российский пропуск был аннулирован.Мы бьем по ним всеми элементами экономической политики. <...> Мы показываем, что экономический доступ больше не является данностью. Это должно быть заработано.Страны должны играть по правилам. Включая Китай".Да, это настоящий театр абсурда — в лондонском Сити говорят о том, что были наивны, позволяя агрессорам пользоваться преимуществами свободной торговли! Люди, поработившие к концу XIX века полмира с помощью оружия и торговли, плачутся о своей слепоте и наивности! Люди, в последний век уже практически выстроившие под себя глобальную торгово-финансовую систему, возмущаются тем, что другие хотят перестроить ее, лишив их единоличного контроля!И заявляют о том, что закроют таким "нарушителям" доступ к мировой экономике, — не понимая, что тем самым просто обрушат свою собственную пирамиду, подорвут свои собственные позиции. Сити сошел с ума?Нет — просто очень сильно переоценил свои силы. Настолько, что объявил войну не только России, но и Китаю. Потому что Трасс заявила буквально следующее:"Пекин не осудил российскую агрессию или ее военные преступления. Российский экспорт в Китай вырос почти на треть в первом квартале этого года. Они пытались принудить Литву. Они комментируют, кто должен или не должен быть членом НАТО. И они быстро строят вооруженные силы, способные проецировать силу вглубь областей, представляющих европейский стратегический интерес.Но Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежном, мы делаем за него работу Китая. На самом деле их подъем не является неизбежным. Они не будут продолжать расти, если не будут играть по правилам.Китаю нужна торговля с G7. Мы представляем половину мировой экономики. И у нас есть выбор. Мы показали с Россией, какой выбор мы готовы сделать, когда нарушаются международные правила. И мы показали, что готовы отдавать предпочтение безопасности и уважению суверенитета, а не краткосрочной экономической выгоде. Не в последнюю очередь потому, что мы знаем, что цена бездействия выше".Это прямой вызов Поднебесной — предупреждение, что англосаксы готовы пойти на объявление ей экономической войны. Это, конечно, пока что больше похоже на блеф — но в нынешней ситуации все воспринимается максимально серьезно. И повлечет столь же серьезный ответ Китая.Но не только Китая — и весь остальной, незападный, неподконтрольный англосаксам мир увидит в речи Трасс то, чем она и является. Манифест претензий на глобальное господство, нежелание договариваться с остальными цивилизациями о новом, постзападном миропорядке, желание продлить агонию англосаксонской глобализации за счет мобилизации всех и вся на конфронтацию с Россией и Китаем. Нужно ли это незападному миру? Конечно, нет — он только и мечтает о том, когда же наконец-то можно будет избавиться от необходимости всем миром оплачивать желание англосаксов вечно нести "бремя белого человека".Что в итоге погубило англосаксонский проект глобализации? Чувство собственного превосходства — расовое в том числе. Огромная экономическая и военная мощь Запада в сочетании с полутысячелетием все возраставшего до недавнего времени доминирования не дают возможности увидеть изменившуюся реальность — непохожую даже на то, что было еще десять-пятнадцать лет назад. Бог лишает разума тех, кого хочет наказать, и это в первую очередь относится к уверившим, что их ведет сам Господь. Но давно уже подменившим Его золотым тельцом.

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https://ria.ru/20220401/davlenie-1781394710.html

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