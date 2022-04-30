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Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов
Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов - РИА Новости, 30.04.2022
Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов
Запущенный в интересах МО РФ с космодрома Плесецк ракетой "Ангара" спутник "Космос-2555" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:02
2022-04-30T06:02
2022-04-30T06:02
плесецк (космодром)
войска воздушно-космической обороны
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безопасность
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Запущенный в интересах МО РФ с космодрома Плесецк ракетой "Ангара" спутник "Космос-2555" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Аппарат "Космос-2555" был запущен с Плесецка легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" в пятницу в 22.56 мск. Выведение аппарата на целевую орбиту состоялось в 23.18 мск."Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2555", - сказали в ведомстве.Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.
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плесецк (космодром), войска воздушно-космической обороны, россия, безопасность
Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов
Спутник Минобороны "Космос-2555" внесли в каталог космических объектов