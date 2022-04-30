https://ria.ru/20220430/sputnik-1786286818.html

Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов

Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов - РИА Новости, 30.04.2022

Спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов

Запущенный в интересах МО РФ с космодрома Плесецк ракетой "Ангара" спутник "Космос-2555" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T06:02

2022-04-30T06:02

2022-04-30T06:02

плесецк (космодром)

войска воздушно-космической обороны

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Запущенный в интересах МО РФ с космодрома Плесецк ракетой "Ангара" спутник "Космос-2555" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Аппарат "Космос-2555" был запущен с Плесецка легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" в пятницу в 22.56 мск. Выведение аппарата на целевую орбиту состоялось в 23.18 мск."Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2555", - сказали в ведомстве.Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

https://ria.ru/20220430/angara-1786281907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

плесецк (космодром), войска воздушно-космической обороны, россия, безопасность