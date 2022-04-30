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Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25

Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25 - РИА Новости, 30.04.2022

Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:06

2022-04-30T20:06

2022-04-30T20:50

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Каменки Донецкой Народной Республики", — сказал он.Оперативно-тактическая авиация ликвидировала свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники, добавил Конашенков. Кроме того, ударам подверглись два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего.Высокоточными ракетами воздушного базирования удалось поразить 17 военных объектов противника, среди которых восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок РСЗО, а также два опорных пункта, в том числе командный пункт и склад ракетно-артиллерийских боеприпасов около Покровского Днепропетровской области.Ракетные войска и артиллерия уничтожили 319 районов сосредоточения солдат и техники, 12 пунктов управления и два склада с ракетно-артиллерийским вооружением.Всего с начала проведения специальной военной операции ликвидированы 143 самолета, 112 вертолетов, 660 БПЛА, 279 ЗРК, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок РСЗО, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220430/iskander-1786322374.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении командного пункта и склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ Брифинг МО 30 04 вечер. За день высокоточными ракетами поражено 17 военных объектов Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок РСЗО, два опорных пункта. 2022-04-30T20:06 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , су-25, украина, владимир путин, россия