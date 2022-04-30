https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383146.html
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.04.2022
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов
Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:02
2022-04-30T20:02
2022-04-30T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", - сказал генерал.Он уточнил, что также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
20:02 30.04.2022 (обновлено: 20:09 30.04.2022)
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов
Минобороны: высокоточные ракеты в течение дня поразили 17 военных объектов Украины