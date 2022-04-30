https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383146.html

В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов

В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.04.2022

В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов

Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:02

2022-04-30T20:02

2022-04-30T20:09

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", - сказал генерал.Он уточнил, что также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html

россия

украина

днепропетровская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков