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В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383146.html
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.04.2022
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов
Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:02
2022-04-30T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", - сказал генерал.Он уточнил, что также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
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россия, украина, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
20:02 30.04.2022 (обновлено: 20:09 30.04.2022)
 
В Минобороны заявили о поражении 17 украинских военных объектов

Минобороны: высокоточные ракеты в течение дня поразили 17 военных объектов Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ в течение дня высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", - сказал генерал.
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Он уточнил, что также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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