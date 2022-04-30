https://ria.ru/20220430/skvorechnik-1786292564.html

Скворечник своими руками: инструкция и полезные советы

Скворечник своими руками: как правильно сделать из дерева, чертежи, размеры

Скворечник своими руками: инструкция и полезные советы

Майские праздники для многих россиян - традиционное время старта дачного сезона. Можно перекопать землю под грядки, подготовить рассаду, а также развесить на... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:22

2022-04-30T08:22

2022-04-30T08:22

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Майские праздники для многих россиян - традиционное время старта дачного сезона. Можно перекопать землю под грядки, подготовить рассаду, а также развесить на участке домики для птиц, например, для скворцов, грачей или других пернатых. Их легко собрать из досок или других доступных материалов. Как сделать скворечник своими руками, каких размеров он должен быть, что необходимо учесть при подготовке чертежей, как разместить скворечник на дереве и фото готовых домиков для птиц - в материале РИА Новости.СкворечникЭто небольшая закрытая, чаще всего деревянная конструкция, которая призвана заменить птицам дупло на дереве, где они привыкли селиться, и предназначена для того, чтобы пернатые обустроили в нем свои гнезда. Такой домик могут занять не только скворцы, но и мухоловки-пеструшки, синицы, воробьи, дятлы, а порой - даже белки.Зачем нуженПовесить скворечник на участке или в непосредственной близости от него имеет смысл по той причине, что скворцы и другие птицы помогают бороться с атакующими посадки вредителями. Например, с гусеницами, саранчой и другими насекомыми.Еще одна причина - это возможность практически в любое время любоваться пернатым семейством. Наблюдение за природой (и птицами в том числе) помогает избавиться от стресса, снять напряжение, отдохнуть и получить положительные эмоции.Материал для скворечникаЛучшим материалом для изготовления скворечника считается древесина. Причем специалисты советуют выбирать для птичьих домиков доски из лиственных пород, так как хвойные могут оказаться чересчур смолистыми. А покрытая смолой конструкция может быть не только некомфортной, но и порой - небезопасной для пернатых жильцов. Толщина досок при этом должна составлять в среднем 2-3 сантиметра (так домик получится достаточно теплым и не очень тяжелым).Важный нюанс: в процессе изготовления скворечника не стоит добиваться идеальной гладкости внутренних поверхностей. Передвигаться по шероховатым стенкам внутри птицам будет гораздо удобнее.Многие предпочитают делать скворечники из фанеры или ДСП. Основное правило, которого стоит придерживаться: в материале будущего птичьего домика не должно быть вредных для птиц добавок. Именно по этой причине рекомендуется при изготовлении скворечника отказаться от клея."Если скворечник располагается в пределах городской черты, то для его изготовления в крайнем случае можно использовать не только дерево, но и такие материалы как пластик, ДСП и так далее, - говорит методист эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк" Артем Водопелов. - Если же домик для птиц планируется разместить в лесу, то лучше все-таки использовать только дерево, так как все прочие материалы со временем могут превратиться в мусор".Размеры скворечникаРазмеры будущего скворечника могут слегка варьироваться в зависимости от того, для каких птиц он предположительно предназначен. Например, для скворцов и соотносимых с ними по размерам птиц рекомендуется выбрать высоту 30 сантиметров (можно сделать чуть выше, 40 сантиметров), а вот для синиц домик может быть ниже, примерно 25-30 сантиметров.Рекомендуемая толщина стен - примерно 2-3 сантиметра, а диаметр летка (отверстия, через которое пернатые смогут попасть внутрь скворечника) в зависимости от размера будущих жильцов может быть от 3 до 5 сантиметров (если сделать его больше, обитатели скворечника станут уязвимее для хищников, например, для кошек). Леток в большинстве случаев рекомендуется делать круглым и располагать в верхней части конструкции, чтобы у птиц была возможность обустроить внутри гнездо, не перекрыв при этом вход в скворечник.Для того чтобы в домик попадало меньше воды (например, во время дождя), сверху на скворечнике стоит предусмотреть небольшой козырек. У входа также можно закрепить небольшую жердочку.Чертежи скворечниковПеред тем, как приступить непосредственно к изготовлению скворечника, рекомендуется сделать подробный чертеж. На нем можно изобразить скворечник как в уже готовом виде, так и отдельные его детали (например, крыша, боковая стенка и так далее). Для каждой из них на схеме нужно прописать точные параметры (длина, высота, ширина, величина углов, диаметр отверстий и так далее). Если конструкция подразумевает несколько одинаковых деталей, то размеры можно указатьлишь для одной из них.В итоге должна получиться четкая инструкция по сборке, где подписаны все основные составные части домика с указанием размеров.Инструменты для работыСделать скворечник своими руками можно даже с минимальным набором инструментов. Для этого понадобятся:Варианты скворечниковОграничением в выборе внешнего вида скворечника может служить разве что фантазия его создателя и забота о комфорте и безопасности обитающих в нем пернатых. Несколько возможных вариантов дизайна:КлассическийОдна из наиболее популярных моделей скворечника - это деревянный домик с плоской крышей, которая слегка выдается вперед для того, чтобы защитить своих жильцов от дождя или хищников (животных и птиц). Такой домик прост в изготовлении, поэтому его часто выбирают в качестве первой попытки самостоятельно сделать скворечник.С двускатной крышейПохожи на настоящие дома в миниатюре. Такая форма крыши не дает скапливаться осадкам.Из бутылочной тыквыЛагенария, или бутылочная тыква, известна тем, что в высушенном виде представляет собой достаточно прочную конструкцию. Для изготовления скворечника подойдет тыква любого размера, однако слишком большие или слишком маленькие брать не стоит (в ней должно быть комфортно птице средних размеров);Из фанерыПредварительно нужно убедиться, что материал для будущего домика не имеет в своем составе веществ, вредных для птиц (например, фенолформальдегидные смолы). В целом фанера пользуется популярностью в качестве материала для скворечников: стоит недорого, работать с ней сравнительно просто. К числу недостатков можно отнести тот факт, что фанера не очень хорошо сохраняет тепло, а значит, сделанный из этого материала домик может нуждаться в дополнительном утеплении.Из картона или коробкиПри желании скворечник можно выполнить даже из картона или, например, использовать для этого коробку из-под обуви среднего размера (для этого нужно закрепить крышку при помощи клейкой ленты, прорезать отверстие, через которые птицы будут попадать в дом, а также продумать, при помощи каких подручных материалов скворечник будет закреплен на дереве).Однако такой домик не будет долговечным (его может испортить даже сильный дождь). Во многих случаях картонные скворечники выполняют роль декоративных украшений, но если все-таки для него подразумевается и прикладная функция, стоит выбрать максимально плотный материал.Нередко скворечники из картона служат пробным вариантом, чтобы понять, какие размеры комфортны для птиц, в каком месте на участке они предпочитают селиться. Если первый опыт с таким скворечником окажется удачным, на следующий год можно сделать уже полноценный домик из дерева или других более прочных материалов.Из винных пробокСоздание такого скворечника потребует немало времени и сил. Для этого придется склеить пробки между собой, зато внешне он очень похож на настоящую избушку. Крышу можно сделать из картона или фанеры, а после декорировать ее разрезанными на кругляши пробками. Можно использовать те же самые винные пробки и в качестве утеплителя для домика из других материалов, а также для декорирования готового скворечника.Из пластиковых бутылокПластиковая тара чаще используется для изготовления птичьих кормушек, а вот для домиков этот материал подходит не очень хорошо: слишком гладкий, плохо хранит тепло, пропускает слишком много света. К тому же прозрачная конструкция может привлечь к гнезду хищников.ДуплянкаОсобый вид скворечника, который делается не из досок, а из цельного куска дерева, из которого удаляют сердцевину, добавляют крышу и дно и выпиливают леток. Для этого подойдет часть ствола от спиленного на участке дерева, при этом по своим размерам будущий дом для птиц должен соотноситься с более классическими моделями. Если кора уже начала гнить, ее лучше счистить.В таких дуплянках могут поселиться различные птицы, в том числе гоголь - водоплавающая птица, внешне очень похожая на утку, но в отличие от своих собратьев она предпочитает селиться в дуплах.Необычные варианты скворечниковСкворечник на даче - вещь достаточно практичная: в нем могут поселиться птицы, которые защитят посадки от различных вредителей. Однако это совсем не означает, что в изготовлении таких домиков для птиц совсем нет места творчеству. Скворечник можно сделать не только прочным и удобным, но и красивым.Например, скворечник с двускатной крышей можно оформить в виде мини-домика: расписать стены, добавить трубу или нарисовать окошки. Покрасить скворечник стоит заранее, используя наиболее щадящие красители и убедившись, что неприятный запах полностью выветрился до того, как в домике поселились птицы. Но чем ярче и оригинальнее по оформлению будет сделанный домик, тем больше вероятность, что птицам броское на вид жилище придется не по вкусу.“Лучше избегать некоторых ярких цветов и их сочетаний, особенно тех, что в природе сигнализируют об опасности и свойственны, к примеру, ядовитым насекомым, - рассказывает доцент кафедры биологии и декоративного растениеводства СмолГУ Владислав Юрчинский. - К таким цветам относится насыщенно синий, а также красно-черная или желто-черная раскраска”.Принято считать, что стандартный скворечник рассчитан на одну пернатую семью. Однако при желании (и при наличии соответствующих навыков) его можно сделать и многоэтажным или “многоквартирным”, в котором смогут поселиться сразу несколько птиц. Собрать такой домик будет гораздо сложнее, к тому же нужно будет продумать надежный способ закрепить такую конструкцию на дереве, в таком случае он получится тяжелее обычного одноместного скворечника.Как сделать скворечник своими рукамиИзготовление простого скворечника займет буквально несколько часов. Первый этап - это проектирование будущего домика. Нужно определиться, как будет выглядеть скворечник, какой материал для его создания будет использован, какие комплектующие (например, гвозди или саморезы) понадобятся в процессе, как будущий скворечник будет защищен от влаги, хищников и прочих опасностей и так далее.Перед тем, как приступить непосредственно к работе, рекомендуется нарисовать подробный чертеж с указанием всех размеров и названия деталей, сюда же можно добавить и последовательность сборки. После того, как чертеж готов, а все необходимые для изготовления скворечника материалы и инструменты собраны в одном месте, можно приступать непосредственно к сборке домика.Первым делом нужно распилить доски на заготовки нужной длины и ширины. В той детали, которая будет служить фасадом скворечника, проделать леток. Теперь можно приступать к сборке каркаса домика: для этого следует соединить стенки между собой саморезами или гвоздями. Следующий шаг - закрепить дно скворечника и установить крышу.Домик для птиц не нужно красить изнутри, любое декорирование уместно только с внешней стороны конструкции.Техника безопасности при изготовленииРаботать рекомендуется в перчатках, так как при обращении с древесиной есть риск получить занозу. Можно также использовать специальные очки, чтобы защитить глаза.Особую осторожность нужно соблюдать при работе с электроинструментом, а также острыми предметами, такими как гвозди, пила и так далее. Особенно если собирать скворечник помогают дети.Украшение скворечникаДля украшения готового скворечника лучше всего использовать природные материалы (дерево, шишки, мох, небольшие камешки и прочее), однако подойдут и стандартные материалы для поделок (например, краски, цветная бумага и другие), другие подручные материалы (например, при помощи палочек от мороженого можно создать имитацию черепичной крыши).Можно стилизовать скворечник под почтовый ящик, самолет, телефонную будку и другие необычные предметы. Такой домик станет оригинальным украшением дачного участка.Установка скворечникаВыбирая место для установки скворечника, важно думать о том, насколько комфортно и безопасно будет в таком жилье птицам. В первую очередь пернатые оценивают, как много пищи есть для них вокруг. Человеку неподготовленному, данный параметр оценить сложно, но можно просто обращать внимание, в каких местах уже поселились птицы, и размещать свой скворечник неподалеку.Еще один важный параметр - это уровень тревоги. Если рядом со скворечником находится источник сильного шума, много ярких запахов и потенциальных хищников (например, в округе водится много кошек), то все это может отпугнуть птиц.Не стоит вешать скворечник рядом с ветками: по ним к гнезду легко сможет подобраться кошка.Оптимальной высотой для размещения скворечника считается примерно три метра над землей. В противном случае будет сложно до него при необходимости дотянуться.Чаще всего скворечник вешают на дереве, для этого лучше использовать проволоку или веревку.Уход за скворечникомПрочный, надежный скворечник может прослужить не один год. Однако такой домик мало аккуратно сделать и правильно повесить. Время от времени за ним еще рекомендуется и ухаживать. Например, осенью, в конце дачного сезона, когда птицы улетают на юг, скворечник можно почистить, убрав оттуда перья, пух и прочий оставшийся от предыдущих “жильцов” мусор.Также домик можно продезинфицировать. Для этого используют обычный кипяток. После такой процедуры домик нужно тщательно просушить.

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https://ria.ru/20220421/chibisy-1784748171.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество