https://ria.ru/20221125/shurupovert-1834371684.html

Аккумуляторный или сетевой: как выбрать лучший шуруповерт для дома

Лучший шуруповерт для дома: рейтинг 2022, как выбрать качественный и недорогой

Аккумуляторный или сетевой: как выбрать лучший шуруповерт для дома

Сейчас существует большое количество недорогих моделей шуруповертов для дома и работы, аккумуляторных и сетевых, высокого качества и с разным функционалом. Как... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:52

2022-11-25T21:52

2022-11-25T21:52

техника

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сейчас существует большое количество недорогих моделей шуруповертов для дома и работы, аккумуляторных и сетевых, высокого качества и с разным функционалом. Как выбрать лучший шуруповерт, рейтинг производителей в 2022 году и какие ошибки можно совершить – в материале РИА Новости.ШуруповертШуруповерт – это ручной электроинструмент с широким функционалом. Чтобы его использование принесло настоящую пользу и не пришлось переплачивать, важно правильно выбрать подходящую модель. Сначала нужно понять, что такое шуруповерт, зачем он нужен, какие существуют виды и понять суть основных характеристик.Зачем нуженЛюбые электроинструменты облегчают поддержание квартиры или дома в опрятном состоянии. Шуруповерт, в частности, помогает решать такие задачи, как:Профессионалам хороший шуруповерт помогает не только качественно выполнять ремонтные работы, но и делать это с комфортом. Человек меньше устает и успевает сделать больше.Устройство шуруповертаВсе шуруповерты имеют схожее строение, но могут отличаться в нюансах. Например, наличием или отсутствием аккумулятора и сетевого провода, дополнительными функциями. Главными конструктивными элементами шуруповерта являются:● корпус. Он, как правило, изготавливается из ударопрочного пластика;● патрон. Самая главная часть шуруповерта, именно с помощью него происходит вся основная работа. Его задача – надежно удерживать рабочие биты под крепежи;● кнопка включения и выключения. Может быть представлена в виде курка;● реверс. Он позволяет переключать режимы направления движения;● регулятор скорости;● трещотка – регулятор силы момента.Само по себе устройство шуруповерта мало влияет на итоговый выбор. Тем не менее, расположение кнопки включения, реверса и форма корпуса влияют на комфортность работы. Важно, чтобы инструмент хорошо "сидел" в руке.Виды шуруповертовВсе шуруповерты можно поделить на две большие группы. Именно с этого пункта начинается выбор инструмента.БытовыеТакие шуруповерты предназначены для нечастого и непродолжительного использования. Они относятся к низкому и среднему ценовому сегменту, поэтому считаются самыми доступными. Среди бытовых шуруповертов иногда встречаются полупрофессиональные модели. Они немного дороже, имеют более износостойкую конструкцию и могут быть оснащены дополнительными функциями.ПрофессиональныеПрофессиональные шуруповерты предназначены для продолжительных постоянных работ. Все их показатели увеличены в сравнении с бытовыми, они отличаются высоким качеством и долгим сроком службы. Все это отражается и на цене – профессиональный инструмент стоит значительно дороже. Тем не менее нет необходимости выбирать такую модель, если шуруповерт требуется для бытовых задач или самостоятельного небольшого ремонта.Как выбрать шуруповертПри выборе подходящего шуруповерта необходимо обратить внимание на основные его характеристики.Тип шуруповертаПод типом инструмента подразумевается его основное назначение и при каких видах работ его можно использовать.ШуруповертПредназначен для откручивания и закручивания различных видов крепежа: винтов, саморезов, шурупов, дюбелей и т.д.Дрель-шуруповертУниверсальный инструмент, позволяющий как закручивать (откручивать) различные крепежи, так и сверлить многие твердые материалы, например металл, дерево и пластик. Если дополнительно есть функция удара, то можно работать даже с кирпичом.Электрические отверткиНе подходят для сверления, крутящий момент у таких инструментов от 10 до 15 Н*м. Подойдут для мелких бытовых работ, например разбора мебели, приборов и т.д.Электрические гайковертыТакже не предназначены для сверления, но незаменимы для закручивания гаек и болтов большого диаметра, кровельных саморезов. Как правило, в быту не нужны, такими инструментами пользуются в профессиональной сфере.Тип питанияТип питания во многом влияет на удобство эксплуатации шуруповерта.СетевойТакой шуруповерт напрямую подключается к розетке. У сетевых моделей есть свои плюсы и минусы. Из преимуществ можно выделить:Главным и очевидным минусом сетевых шуруповертов является зависимость от розетки. Во время ремонта к ней не всегда есть доступ, либо не хватает длины провода и приходится пользоваться удлинителем, а это, в свою очередь, провода, путающиеся под ногами и мешающие работать. Также такой инструмент сложно использовать на высоте.АккумуляторныйРаботает такой инструмент от аккумулятора, что повышает его мобильность и удобство использования. Тем не менее, шуруповерт с аккумулятором не подходит для долгой работы, так как придется его постоянно подзаряжать. Также по мощности он уступает сетевому и для некоторых материалов крутящего момента может оказаться недостаточно.КомбинированныйПрофессионалы зачастую имеют сразу два вида шуруповертов – сетевой и аккумуляторный. Но для удобства можно приобрести комбинированный тип. Таких моделей на рынке крайне мало и по стоимости они гораздо дороже, но в профессиональной деятельности принесут только пользу.Тип двигателяДвигатель во многом влияет на мощность, стоимость и срок службы шуруповерта.ЩеточныйИногда его называют коллекторным. Это самый распространенный тип электродвигателя, в котором используются щетки для передачи напряжения на обмотку (провода, которыми обмотан якорь, по которым проходит электричество). Они со временем изнашиваются, но при этом стоят недорого и заменить их несложно. Другие поломки случаются редко, но в таком инструменте их все равно достаточно просто устранить. Еще одним преимуществом является цена – шуруповерты с щеточным двигателем стоят сравнительно дешевле, чем с бесщеточным. К минусам можно отнести:БесщеточныйВ бесщеточном, или бесколлекторном, двигателе отсутствуют щетки и коллектор. Вместо этого используется датчик Холла и контроллер. Главные преимущества таких инструментов заключены в долгом сроке службы, так как нет риска засорения вследствие разрушения щеток, нет трения и искр. Также они быстрее "разгоняются" и могут работать на более высоких оборотах, а их КПД (коэффициент полезного действия) достигает 90 %. К минусам относятся стоимость – в сравнении с щеточным инструментом этот значительно дороже, а также при поломке починить такой шуруповерт будет гораздо сложнее.Тип аккумулятораЭтот пункт важен при выборе аккумуляторного шуруповерта. Он влияет на то, в каких условиях можно использовать инструмент, как его правильно заряжать и насколько тяжелее будет устройство в целом. Всего есть три типа аккумуляторов:Напряжение аккумулятораЧем выше значение напряжения аккумулятора, тем с более твердыми материалами можно работать. У бытовых шуруповертов напряжение, как правило, до 14 В, у профессиональных оно значительно выше. Инструментом с аккумулятором от 3 до 6 В можно только закручивать/откручивать крепеж мелкого диаметра.Емкость аккумулятораОна влияет на то, как долго шуруповерт может проработать без подзарядки. Аккумуляторы бытовых инструментов, как правило, имеют емкость 1,5–2 А*ч, а профессиональных – от 2 А*ч.Тип патронаСуществует два основных типа патронов: быстрозажимной и шестигранный. Первый считается более универсальным, так как он позволяет работать со сверлами, битами и другими насадками. Шестигранный предназначен только для использования бит.Вид шуруповертаВлияет на то, для каких работ планируется покупать инструмент.УдарныйТакой шуруповерт имеет в своем устройстве ударный механизм, который нужен для пробивочного сверления несложных кирпичных и бетонных материалов. Ударный инструмент легко отличить от безударного по маркировке в виде молоточка, которая, как правило, располагается около переключателя.БезударныйЭто классический вид шуруповерта, в котором отсутствует ударный механизм. На переключателе режимов будут только сверло (для сверления) и цифры, обозначающие уровень крутящего момента.ИмпульсныйВ таких шуруповертах есть импульсный режим работы, за счет которого вращение происходит не плавно, а прерывисто с размеренными рывками. Именно это позволяет работать со сложными крепежами (например, ржавыми болтами, шурупами и гайками), а также упростить высверливание ровных отверстий. Чаще всего такой режим встречается в профессиональных моделях.Крутящий моментОн считается одной из самых важных характеристик при выборе шуруповерта. Именно крутящий момент показывает, на какие нагрузки рассчитан инструмент и какой у него функционал. Измеряется показатель в Ньютон*метрах, или Н*м.Для домашнего использования будет достаточно крутящего момента 10–15 Н*м. Этого хватит для закручивания и выкручивания различных крепежей. Если планируется изредка сверлить отверстия в не слишком плотных материалах, то стоит обратить внимание на показатель 30–40 Н*м. В профессиональных моделях крутящий момент может достигать 130 Н*м и даже больше.Также можно выбирать по тому, с какими крепежами предстоит работать. Чем выше показатель крутящего момента, тем длиннее и больше по диаметру можно использовать крепеж. Например, чтобы вкрутить саморез длиной 70 мм в дерево, подойдет шуруповерт 25–30 Н*м, а если длина 100 мм, то инструмент должен быть минимум от 40 Н*м.Крутящий момент можно регулировать. С помощью специального ограничителя, который расположен после зажимного патрона, можно установить уровень усилия при закручивании. Когда крепеж будет вкручен, то патрон остановится, даже если двигатель будет работать. Это помогает снизить риск глубоко утопить саморез или повредить биту.Частота вращенияЭто также, как правило, регулируемый параметр (с помощью переключателя или курка). Он влияет на тип планируемых работ. Например, чтобы закрутить болт, достаточно около 500 оборотов в минуту. Если планируется пользоваться шуруповертом в качестве дрели, то потребуется больше 1000 оборотов в минуту. Также на скорость влияет плотность материала и его структура.Количество скоростейВозможность выбирать скорость позволяет не только настроить инструмент для выполнения определенной задачи, но и экономить заряд аккумулятора. Всего в шуруповерте может быть от 1 до 4 скоростей. Самая низкая нужна для работы с крепежом, остальные – для сверления отверстий.ВесЧем меньше вес шуруповерта, тем легче и удобнее им пользоваться. Как правило, обычные бытовые инструменты весят в пределах 0,9–1,5 кг. Но лучше не ориентироваться на цифры и при покупке подержать шуруповерт в руке и оценить тяжесть и не будет ли уставать рука во время работы.Дополнительные функцииШуруповерты не имеют большого разнообразия дополнительных функций, но есть мелочи, которые упростят работу:ПроизводительНа современном рынке представлено большое количество разнообразных компаний, производящих шуруповерты, как российских, так и международных. Из них можно выделить десять самых популярных и завоевавших доверие потребителей:Правила эксплуатацииОсобенности эксплуатации каждого отдельного шуруповерта указаны в его инструкции, но есть общий порядок подготовки инструмента перед работой:1. Оценить внешнее состояние. Перед началом работы необходимо осмотреть инструмент на наличие повреждений. Если есть значительные сколы, трещины или подозрения на поломки – дальнейшая эксплуатация запрещена до устранения неисправностей.2. Проверить заряд аккумулятора. На современных моделях есть индикатор заряда. Если такого нет, то можно включить вращение вхолостую (без нагрузки) – в случае, если патрон на максимальной скорости вращается слишком медленно, это говорит о низком заряде аккумулятора.3. Проверка и настройка режима. При хранении и транспортировке шуруповерта регулировка скорости может сбиться или быть настроена под прошлую работу, которая отличается от планируемой. Для корректной работы необходимо произвести настройку.4. Проверка корректной установки глубины. Перед работой с шуруповертом с наличием соответствующей функции, необходимо убедиться, что все установлено правильно. Из-за различных факторов ограничитель мог сместиться.После всех проверок можно приступать к работе. Если планируется и сверление, и закручивание, важно каждый раз менять настройки режима в соответствии с текущими потребностями.Уход за шуруповертомОсобенности ухода также могут отличаться в зависимости от модели шуруповерта, поэтому обязательно нужно изучить инструкцию. Если по каким-то причинам она была утеряна, всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте производителя или других информационных ресурсах. От правильного ухода зависит не только безопасность и комфорт во время работы, но и продолжительность срока службы инструмента. Среди основных мер:1. Бережное отношение. Независимо от качества материалов, используемых в шуруповерте, его нельзя бросать и прилагать к нему чрезмерные усилия. Также важно содержать инструмент в чистоте.2. Правильная эксплуатация аккумулятора. Важно учитывать особенности использования того вида аккумулятора, шуруповерт с которым был выбран к покупке.3. Правильное хранение. Не допускается хранение шуруповерта с разряженным аккумулятором. Также любой электроинструмент чувствителен к прямому попаданию влаги. Это касается и корпуса, и аккумулятора (сетевого шнура, вилки) и т.д. Помимо этого, нельзя хранить инструмент при минусовой температуре.4. Своевременное смазывание вращающихся частей. Периодически необходимо смазывать патрон для долгой службы инструмента. Вид смазывающего вещества, количество и частота проведения процедуры зависит от конкретной модели шуруповерта.5. Сервисное обслуживание. Во избежание внезапных поломок необходимо периодически отдавать инструмент профессионалу на проверку. Особенно важно это делать при подозрении на попадание грязи, кусочков металла и т.д. внутрь инструмента.Советы экспертаВладимир Модей, столяр и сборщик мебели, уточняет, что новички при выборе шуруповерта допускают немало ошибок. В итоге тратят много денег на бесполезный для них инструмент. К основным ошибкам относятся:Отказ от подсветки. По опыту, точка сверления практически всегда затемнена. Чтобы сверлить ровно, подсветка просто необходима. Эта функция не сильно влияет на стоимость инструмента, поэтому лучше позаботиться о ее наличии.Ошибка в выборе типа питания. Аккумуляторные шуруповерты привлекают мобильностью, но если планируются масштабные работы с ежедневным закручиванием сотен шурупов, то это превратится в пытку. Также и наоборот – если нет нужды проводить ремонт и инструмент нужен только "на всякий случай", то сетевые модели будут крайне неудобными.Ошибка в выборе аккумулятора. Для мелких бытовых дел не нужно брать два аккумулятора или гнаться за моделью с большей емкостью – она будет тяжелой и даже легкие работы будет сложно провести. Если инструмент покупается для длительной работы, ремонта и т.д., то лучше запастись двумя аккумуляторами со средней мощностью, например 12–18 Вт. Также для такого случая лучше смотреть модели с быстрой зарядкой.Ошибка в выборе типа шуруповерта. Компактный и относительно недорогой "пистолет" отлично справится со сборкой мебели, но окажется абсолютно бесполезным при сверлении. Также неверным будет выбрать дрель-шуруповерт для работы по бетону, для этого нужна именно дрель.Ориентироваться при выборе на цену. Стоимость шуруповерта совершенно не отражает его функционал для конкретного пользователя. Как правило, самые дорогие инструменты имеют бесщеточный мощный двигатель, принудительное охлаждение и множество других особенностей, предназначенных для постоянного и активного использования. Новичок, купив такой аппарат себе для бытовых нужд, рискует просто не пользоваться им из-за большого веса и габаритов. К тому же, такие шуруповерты в быту не окупаются.

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https://realty.ria.ru/20210114/remont-1593016024.html

https://realty.ria.ru/20200805/1575406849.html

https://realty.ria.ru/20190724/1556834710.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

техника