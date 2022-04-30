https://ria.ru/20220430/siriya-1786333167.html

Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев

Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев - РИА Новости, 30.04.2022

Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев

Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:43

2022-04-30T14:43

2022-04-30T14:43

турция

в мире

сирия

саудовская аравия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Наша цель – построить здесь (на севере Сирии – ред.) в первую очередь 100 тысяч сборных домов. У нас есть цель. Пусть сначала переселят туда тех, кто приехал из Турции. На данный момент мы построили около 60 тысяч домов. Мы продолжаем этот процесс. В Сирии мы предпринимаем, и будем предпринимать шаги по привлечению людей на свою сторону, и я считаю, что наша работа будет намного легче, если привлечь их на свою сторону", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220316/siriya-1778391485.html

турция

сирия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире, сирия, саудовская аравия, реджеп тайип эрдоган