https://ria.ru/20220430/siriya-1786333167.html
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев - РИА Новости, 30.04.2022
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев
Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:43
2022-04-30T14:43
2022-04-30T14:43
турция
в мире
сирия
саудовская аравия
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:148:2016:1282_1920x0_80_0_0_93fb3a29ed1a0af91595f35d7e320e2f.jpg
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Наша цель – построить здесь (на севере Сирии – ред.) в первую очередь 100 тысяч сборных домов. У нас есть цель. Пусть сначала переселят туда тех, кто приехал из Турции. На данный момент мы построили около 60 тысяч домов. Мы продолжаем этот процесс. В Сирии мы предпринимаем, и будем предпринимать шаги по привлечению людей на свою сторону, и я считаю, что наша работа будет намного легче, если привлечь их на свою сторону", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220316/siriya-1778391485.html
турция
сирия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_df15af38c87c32df792b84a5e676ddf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, сирия, саудовская аравия, реджеп тайип эрдоган
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев
Президент Эрдоган: Турция намерена построить в Сирии 100 тысяч сборных домов для беженцев