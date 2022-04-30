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Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев - РИА Новости, 30.04.2022
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Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев - РИА Новости, 30.04.2022
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев
Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:43
2022-04-30T14:43
турция
в мире
сирия
саудовская аравия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Наша цель – построить здесь (на севере Сирии – ред.) в первую очередь 100 тысяч сборных домов. У нас есть цель. Пусть сначала переселят туда тех, кто приехал из Турции. На данный момент мы построили около 60 тысяч домов. Мы продолжаем этот процесс. В Сирии мы предпринимаем, и будем предпринимать шаги по привлечению людей на свою сторону, и я считаю, что наша работа будет намного легче, если привлечь их на свою сторону", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
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турция
сирия
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турция, в мире, сирия, саудовская аравия, реджеп тайип эрдоган
14:43 30.04.2022
 
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев

Президент Эрдоган: Турция намерена построить в Сирии 100 тысяч сборных домов для беженцев

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Наша цель – построить здесь (на севере Сирии – ред.) в первую очередь 100 тысяч сборных домов. У нас есть цель. Пусть сначала переселят туда тех, кто приехал из Турции. На данный момент мы построили около 60 тысяч домов. Мы продолжаем этот процесс. В Сирии мы предпринимаем, и будем предпринимать шаги по привлечению людей на свою сторону, и я считаю, что наша работа будет намного легче, если привлечь их на свою сторону", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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В МИД рассказали о взаимодействии с Турцией по Сирии
 
ТурцияВ миреСирияСаудовская АравияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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