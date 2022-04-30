https://ria.ru/20220430/shashlyk-1786282295.html

В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче

В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче - РИА Новости, 30.04.2022

В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче

В МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне в майские праздники - оно... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T02:46

2022-04-30T02:46

2022-04-30T02:46

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне в майские праздники - оно должно составлять не менее пяти метров, при этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности."Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В ведомстве отметили, что территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров."Соблюдение этих правил – залог безопасности при обращении с огнем. От бдительности и ответственность каждого гражданина зависит безопасность окружающих", - подчеркнули в МЧС РФ.Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком.С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/dietolog-1786133521.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)