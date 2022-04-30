Рейтинг@Mail.ru
В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/shashlyk-1786282295.html
В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче
В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче - РИА Новости, 30.04.2022
В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче
В МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне в майские праздники - оно... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T02:46
2022-04-30T02:46
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786013163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc941fa9b3b1b29898e0a2b96d94167.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне в майские праздники - оно должно составлять не менее пяти метров, при этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности."Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В ведомстве отметили, что территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров."Соблюдение этих правил – залог безопасности при обращении с огнем. От бдительности и ответственность каждого гражданина зависит безопасность окружающих", - подчеркнули в МЧС РФ.Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком.С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/dietolog-1786133521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786013163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e57fa6e291504c5981889ceb95f611f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:46 30.04.2022
 
В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче

В МЧС апомнили, на каком расстоянии от дома на дачном участке можно готовить шашлыки

© Pixabay / Alexei_otherШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Pixabay / Alexei_other
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне в майские праздники - оно должно составлять не менее пяти метров, при этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
"Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров.
"Соблюдение этих правил – залог безопасности при обращении с огнем. От бдительности и ответственность каждого гражданина зависит безопасность окружающих", - подчеркнули в МЧС РФ.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 13:43В России
Диетолог рассказала, как готовить шашлык, чтобы не навредить здоровью
Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком.
С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала