08:04 30.04.2022 (обновлено: 08:05 30.04.2022)
Житель Счастья рассказал, почему рад смене власти в городе
Житель Счастья в ЛНР рассказал, почему рад смене власти в городе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. Большинство жителей города Счастье рады его переходу под контроль властей ЛНР, так как были против насильственной украинизации, рассказал РИА Новости местный житель по имени Владимир.
"Меня родители назвали Владимир, и я никогда не был "Володимир". Я с детства знаю, что имена на другие языки не переводятся. Если он (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, то он и есть Борис Джонсон", - рассказал местный житель.
По его словам, власть ЛНР больше ему нравится, так как он русский, его отец и дед были русскими. Кроме того, после получения несколько лет назад российского гражданства ему стало сложнее ездить на родину.
"Я много лет работаю в Курске, а сюда езжу домой. Последние несколько лет не ездил, потому что с российским паспортом невозможно было проехать. Сейчас таких проблем не будет", - радуется он.