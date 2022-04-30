https://ria.ru/20220430/schaste-1786291109.html

Житель Счастья рассказал, почему рад смене власти в городе

Житель Счастья рассказал, почему рад смене власти в городе - РИА Новости, 30.04.2022

Житель Счастья рассказал, почему рад смене власти в городе

Большинство жителей города Счастье рады его переходу под контроль властей ЛНР, так как были против насильственной украинизации, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:04

2022-04-30T08:04

2022-04-30T08:05

обострение ситуации в днр и лнр

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. Большинство жителей города Счастье рады его переходу под контроль властей ЛНР, так как были против насильственной украинизации, рассказал РИА Новости местный житель по имени Владимир."Меня родители назвали Владимир, и я никогда не был "Володимир". Я с детства знаю, что имена на другие языки не переводятся. Если он (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, то он и есть Борис Джонсон", - рассказал местный житель.По его словам, власть ЛНР больше ему нравится, так как он русский, его отец и дед были русскими. Кроме того, после получения несколько лет назад российского гражданства ему стало сложнее ездить на родину."Я много лет работаю в Курске, а сюда езжу домой. Последние несколько лет не ездил, потому что с российским паспортом невозможно было проехать. Сейчас таких проблем не будет", - радуется он.

https://ria.ru/20220313/tes-1777942696.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, луганская народная республика, великобритания, курск