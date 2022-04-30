https://ria.ru/20220430/prazdniki-1786304700.html
Эксперты дали советы россиянам, чем заняться на майские праздники
Эксперты дали советы россиянам, чем заняться на майские праздники - РИА Новости, 30.04.2022
Эксперты дали советы россиянам, чем заняться на майские праздники
Длинные майские праздники лучше провести в движении, на природе, видеться с живыми, а не "пиксельными" людьми, заняться творчеством, рассказали опрошенные РИА... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:28
2022-04-30T10:28
2022-04-30T10:28
общество
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Длинные майские праздники лучше провести в движении, на природе, видеться с живыми, а не "пиксельными" людьми, заняться творчеством, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.По словам кандидата психологических наук, бизнес-тренера Кристины Иваненко, стресс и тревога, в которых мы все пребываем последние пару месяцев, вызывают выработку кортизола и адреналина. Запускаются реакции "беги/бей", но мы никуда не бежим, а сидим и просматриваем ленты."Длительные выходные необходимо наполнить движением, лучше на свежем воздухе. Если дать телу кардио нагрузку, адреналин сольётся, тело вернется в ресурсное состояние, станет легче и свежее... Чем больше движения, тем быстрее организм избавится от стресса", - отметила она.Эксперт также отметила, что древнейшим отделам человеческого мозга важно понимать, что другие "обезьяны из стаи" рядом, и экран гаджета не выглядит для них убедительным, поэтому нам нужны "физические, а не пиксельные люди". Она также посоветовала по возможности выбраться на выходные к воде: не важно, будет ли это Тихий океан или городской пруд."Вода дает успокоение, чувство гармонии и счастья. Парусный спорт, вейкборд, теплоходы, просто сидеть у озера с книжкой - чем больше воды, тем лучше", - пояснила Иваненко. По ее мнению, переключиться также поможет созидание: ремонт забора, посадка дерева, рисование.Справиться со стрессом помогут план, например, "топ 10 мест, которые нужно посетить хотя бы однажды в жизни", отметила эксперт: "Локация неважна. Важно заморочиться и по-настоящему захотеть чего-то. Именно это создаст состояние потока, даст психике возможность расслабиться, сконцентрировавшись на чем-то всецело".Директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова отметила, что у каждого человека есть свой рецепт как провести выходные с пользой: для кого-то это будет поход, для кого-то - грядки, встреча с друзьями или шашлыки. По ее мнению, отвлечься от новостной повестки какими-то занятиями будет непросто, так как ситуация связана с фактором неопределенности.Эксперт отметила, что хороший вариант - делать что-то своими руками, но не механическое, как Золушка, отделяя одно от другого, а что-то творческое. Это может дать ощущение, что человек может на себя рассчитывать.Маркерами того, что нужно обратиться к специалисту, могут быть проблемы с едой и сном, однако Макарова не советует дожидаться очевидных проявлений плохого состояния. Сходить к психологу на разовый визит может быть полезно, если человек сам задумывается об этом.
https://ria.ru/20220430/prazdniki-1786292415.html
https://ria.ru/20220428/prazdniki-1785703011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперты дали советы россиянам, чем заняться на майские праздники
Психологи посоветовали провести майские праздники в движении и заняться творчеством
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Длинные майские праздники лучше провести в движении, на природе, видеться с живыми, а не "пиксельными" людьми, заняться творчеством, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.
По словам кандидата психологических наук, бизнес-тренера Кристины Иваненко, стресс и тревога, в которых мы все пребываем последние пару месяцев, вызывают выработку кортизола и адреналина. Запускаются реакции "беги/бей", но мы никуда не бежим, а сидим и просматриваем ленты.
"Длительные выходные необходимо наполнить движением, лучше на свежем воздухе. Если дать телу кардио нагрузку, адреналин сольётся, тело вернется в ресурсное состояние, станет легче и свежее... Чем больше движения, тем быстрее организм избавится от стресса", - отметила она.
Эксперт также отметила, что древнейшим отделам человеческого мозга важно понимать, что другие "обезьяны из стаи" рядом, и экран гаджета не выглядит для них убедительным, поэтому нам нужны "физические, а не пиксельные люди". Она также посоветовала по возможности выбраться на выходные к воде: не важно, будет ли это Тихий океан или городской пруд.
"Вода дает успокоение, чувство гармонии и счастья. Парусный спорт, вейкборд, теплоходы, просто сидеть у озера с книжкой - чем больше воды, тем лучше", - пояснила Иваненко. По ее мнению, переключиться также поможет созидание: ремонт забора, посадка дерева, рисование.
Справиться со стрессом помогут план, например, "топ 10 мест, которые нужно посетить хотя бы однажды в жизни", отметила эксперт: "Локация неважна. Важно заморочиться и по-настоящему захотеть чего-то. Именно это создаст состояние потока, даст психике возможность расслабиться, сконцентрировавшись на чем-то всецело".
Директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова отметила, что у каждого человека есть свой рецепт как провести выходные с пользой: для кого-то это будет поход, для кого-то - грядки, встреча с друзьями или шашлыки. По ее мнению, отвлечься от новостной повестки какими-то занятиями будет непросто, так как ситуация связана с фактором неопределенности.
Эксперт отметила, что хороший вариант - делать что-то своими руками, но не механическое, как Золушка, отделяя одно от другого, а что-то творческое. Это может дать ощущение, что человек может на себя рассчитывать.
Маркерами того, что нужно обратиться к специалисту, могут быть проблемы с едой и сном, однако Макарова не советует дожидаться очевидных проявлений плохого состояния. Сходить к психологу на разовый визит может быть полезно, если человек сам задумывается об этом.