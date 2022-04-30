https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786358615.html

В Латвии демонтировали мемориал в честь освободителей Риги вблизи базы НАТО

В Латвии демонтировали мемориал в честь освободителей Риги вблизи базы НАТО - РИА Новости, 30.04.2022

В Латвии демонтировали мемориал в честь освободителей Риги вблизи базы НАТО

Неизвестные демонтировали памятник советским воинам, освобождавшим Ригу, в поселке Адажи, рядом с которым расположена база НАТО, сообщает Sputnik Латвия. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:12

2022-04-30T17:12

2022-04-30T17:34

в мире

мария захарова

латвия

нато

великая отечественная война (1941-1945)

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РИГА, 30 апр - РИА Новости. Неизвестные демонтировали памятник советским воинам, освобождавшим Ригу, в поселке Адажи, рядом с которым расположена база НАТО, сообщает Sputnik Латвия."Жители Адажи обнаружили, что неизвестные демонтировали памятник, установленный в честь операции по освобождению Латвии от нацистов... памятник находился менее, чем в двух километрах от базы НАТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о памятном знаке, который до недавнего времени стоял в поселке Адажи возле дороги на Кадагу за мостом через Гаую. На нем была надпись: "Здесь с 6 по 11 октября 1944 года находился командный пункт 1242 стрелкового полка 374 дивизии во время боев за освобождение Риги".Ранее власти города Огре решили демонтировать пять советских и российских мемориальных объектов. Москва возмущена сносом памятника воинам Советской Армии в Латвии, такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".

https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786335959.html

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в мире, мария захарова, латвия, нато, великая отечественная война (1941-1945)