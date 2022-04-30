https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786335959.html

МИД: Москва возмущена сносом памятника советским воинам в Латвии

МИД: Москва возмущена сносом памятника советским воинам в Латвии - РИА Новости, 30.04.2022

МИД: Москва возмущена сносом памятника советским воинам в Латвии

Москва возмущена сносом памятника воинам Советской Армии в Латвии, такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения, заявила... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:57

2022-04-30T14:57

2022-04-30T17:34

в мире

латвия

великая отечественная война (1941-1945)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786337810_4:0:1865:1047_1920x0_80_0_0_d098ee567a2af59e55c34e9c0a6a11de.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва возмущена сносом памятника воинам Советской Армии в Латвии, такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возмущены вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в Мадлиене Огрского края. При этом особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные явления приобретают в Латвии системный характер", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, в условиях, когда латвийские власти открыто поддерживают неонацизм на Украине, все более дерзко начинают вести себя последователи тех, кто в годы Второй мировой войны вместо борьбы с фашизмом выступали на стороне гитлеровской Германии.Она также призвала латвийскую сторону неукоснительно соблюдать соответствующее двустороннее межправсоглашение 1994 года, положения которого предписывают обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики."Очевидно, что эта изуверская, ничем не оправданная выходка окажет крайне негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений, включая мемориальную деятельность Латвии на территории России", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220429/latviya-1786176471.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, великая отечественная война (1941-1945), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)