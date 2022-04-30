https://ria.ru/20220430/otvet-1786285998.html

В Китае оценили "самый жесткий ответ" России на санкции Запада

В Китае оценили "самый жесткий ответ" России на санкции Запада - РИА Новости, 30.04.2022

В Китае оценили "самый жесткий ответ" России на санкции Запада

Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что является ее "самым жестким ответом" на западные санкции, говорится в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T04:19

2022-04-30T04:19

2022-04-30T04:19

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что является ее "самым жестким ответом" на западные санкции, говорится в статье за авторством декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна, опубликованной в "Хуаньцю шибао".Как напомнил автор, в связи с отказом Польши и Болгарии платить за газ рублями Россия с 27 апреля объявила о прекращении поставок в эти две страны. По его словам, это означает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате газа в рублях "начало действовать и на сегодняшний день считается ее "самым жестким ответом" на западные санкции".Анализируя нынешнюю ситуацию, можно заметить, что кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19, отметил эксперт. После начала кризиса изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил он.По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к "развороту" рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок."В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне", - заключил он.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html

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в мире, россия, украина, евросоюз, сша