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Украинские войска обстреляли из "Града" Ирмино в ЛНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Ирмино в ЛНР
Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:51
2022-04-30T20:51
2022-04-30T20:55
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов из БМ-21 "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.25 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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лнр, украина, донбасс
20:51 30.04.2022 (обновлено: 20:55 30.04.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Ирмино в ЛНР
В ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Ирмино