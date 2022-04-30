https://ria.ru/20220430/moskva-1786311380.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 30.04.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:26
2022-04-30T11:26
2022-04-30T11:26
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1cab0508e174aa1f0d3715edd4cca07.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.
https://ria.ru/20220430/metro-1786277977.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_417:166:2926:2048_1920x0_80_0_0_dece4b8595ef82534c45f2527acac3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим до 10 мая