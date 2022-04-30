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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 30.04.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 30.04.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:26
2022-04-30T11:26
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
11:26 30.04.2022
 
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим до 10 мая

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.
Временное закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии метро - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Участок "салатовой" ветки метро Москвы закрывается до 9 мая
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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