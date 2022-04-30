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Азаров увидел интерес Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Азаров увидел интерес Запада в конфликте на Украине
Азаров увидел интерес Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Азаров увидел интерес Запада в конфликте на Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада заинтересованы в украинском конфликте, поскольку видят в нем для себя спасение от финансового... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:23
2022-04-30T15:31
украина
николай азаров (политик)
китай
белоруссия
индия
донбасс
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада заинтересованы в украинском конфликте, поскольку видят в нем для себя спасение от финансового кризиса."По существу Запад развязал войну против России. И Беларуси как ее союзника. Он развязал ее на множестве фронтов. Это и горячий фронт, развязанный руками киевского режима. Им осуществляется самая настоящая война. Экономическая, политическая, информационная, гуманитарная войны и так далее. Все, что присуще настоящей войне, в данном случае есть. Ведется самый настоящий конфликт, который раздувает Запад", - сказал Азаров белорусскому агентству Белта.Экс-премьер Украины заявил, что Запад "действует целенаправленно, поскольку в данном случае этот конфликт укладывается в его абсолютно ясную стратегическую цель".По его словам, происходит усиление Китая и Индии. "Военная сила России также усилилась. Сейчас происходит перераспределение сил, и у общества появляется осознание того, что практически ничего за эти зеленые бумажки купить нельзя. Они не имеют той стоимости, которая нарисована на них. В реальности имеют значение материальные ресурсы и производство. Отражением этого является резкий рост цен на энергоносители, который начался задолго до специальной военной операции. Признаки … мирового кризиса становятся все более очевидными", - подчеркнул Азаров."От мирового экономического кризиса больше всего пострадают западные страны. Их экономика в основном базируется на различного рода финансовых пузырях", - полагает бывший украинский премьер.Он считает, что конфликт является попыткой вернуться к той схеме, которая действовала до сих пор. "Когда так называемый цивилизованный Запад мог получать материальные продукты и аналитические ресурсы за бесценок и строить свое благополучие на этом", - сказал Азаров. Он считает, что этого достичь не получится: против выступают Китай, Индия и другие страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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украина, николай азаров (политик), китай, белоруссия, индия, донбасс
15:23 30.04.2022 (обновлено: 15:31 30.04.2022)
 
Азаров увидел интерес Запада в конфликте на Украине

Экс-премьер Азаров: Запад видит в украинском конфликте спасение от финансового кризиса

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада заинтересованы в украинском конфликте, поскольку видят в нем для себя спасение от финансового кризиса.
"По существу Запад развязал войну против России. И Беларуси как ее союзника. Он развязал ее на множестве фронтов. Это и горячий фронт, развязанный руками киевского режима. Им осуществляется самая настоящая война. Экономическая, политическая, информационная, гуманитарная войны и так далее. Все, что присуще настоящей войне, в данном случае есть. Ведется самый настоящий конфликт, который раздувает Запад", - сказал Азаров белорусскому агентству Белта.
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Экс-премьер Украины заявил, что Запад "действует целенаправленно, поскольку в данном случае этот конфликт укладывается в его абсолютно ясную стратегическую цель".
По его словам, происходит усиление Китая и Индии. "Военная сила России также усилилась. Сейчас происходит перераспределение сил, и у общества появляется осознание того, что практически ничего за эти зеленые бумажки купить нельзя. Они не имеют той стоимости, которая нарисована на них. В реальности имеют значение материальные ресурсы и производство. Отражением этого является резкий рост цен на энергоносители, который начался задолго до специальной военной операции. Признаки … мирового кризиса становятся все более очевидными", - подчеркнул Азаров.
"От мирового экономического кризиса больше всего пострадают западные страны. Их экономика в основном базируется на различного рода финансовых пузырях", - полагает бывший украинский премьер.
Он считает, что конфликт является попыткой вернуться к той схеме, которая действовала до сих пор. "Когда так называемый цивилизованный Запад мог получать материальные продукты и аналитические ресурсы за бесценок и строить свое благополучие на этом", - сказал Азаров. Он считает, что этого достичь не получится: против выступают Китай, Индия и другие страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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