15:10 30.04.2022 (обновлено: 15:32 30.04.2022)
"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов
Общероссийский народный фронт: "Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоржественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые вагоны "Поезда помощи Донбассу" с Дальнего Востока и из Сибири отправились в Москву, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 60 регионов РФ наполнят гуманитарным грузом свой вагон, который войдет в состав поезда помощи, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Я выражаю слова огромной благодарности всем тем неравнодушным людям, бизнесменам, общественным организациям и нашим регионам, кто все эти месяцы помогает, отправляя гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики, на освобожденные территории. Инициатива собрать и отправить "Поезд помощи Донбассу" – это большой системный вклад. Каждый вагон может вмещать от 30 до 50 тонн гуманитарной помощи. Всего мы ожидаем 60 вагонов, которые прибудут в Москву из разных регионов. На перрон все они не поместятся, поэтому придется отправлять их на так называемый грузовой путь, где из них будет сформирован поезд, который отправится в Донбасс", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
Так, первые вагоны уже отправились в Москву из Еврейской автономной области, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ульяновской областей, республик Дагестан и Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа.
В пресс-службе также добавили, что из Забайкальского края отправился вагон с 20 тоннами питьевой воды, из Амурской области – с 26 тоннами гуманитарного груза - продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, вещи первой необходимости, канцелярия, а из Свердловской области – более 40 тонн вещей, продуктов и семян.