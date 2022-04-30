https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786337833.html

"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов

"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов - РИА Новости, 30.04.2022

"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов

Первые вагоны "Поезда помощи Донбассу" с Дальнего Востока и из Сибири отправились в Москву, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 60 регионов РФ РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:10

2022-04-30T15:10

2022-04-30T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

общество

михаил кузнецов (экс-губернатор)

донецкая народная республика

еврейская автономная область

общероссийский народный фронт

лнр

днр

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые вагоны "Поезда помощи Донбассу" с Дальнего Востока и из Сибири отправились в Москву, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 60 регионов РФ наполнят гуманитарным грузом свой вагон, который войдет в состав поезда помощи, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Я выражаю слова огромной благодарности всем тем неравнодушным людям, бизнесменам, общественным организациям и нашим регионам, кто все эти месяцы помогает, отправляя гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики, на освобожденные территории. Инициатива собрать и отправить "Поезд помощи Донбассу" – это большой системный вклад. Каждый вагон может вмещать от 30 до 50 тонн гуманитарной помощи. Всего мы ожидаем 60 вагонов, которые прибудут в Москву из разных регионов. На перрон все они не поместятся, поэтому придется отправлять их на так называемый грузовой путь, где из них будет сформирован поезд, который отправится в Донбасс", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.Так, первые вагоны уже отправились в Москву из Еврейской автономной области, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ульяновской областей, республик Дагестан и Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа.В пресс-службе также добавили, что из Забайкальского края отправился вагон с 20 тоннами питьевой воды, из Амурской области – с 26 тоннами гуманитарного груза - продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, вещи первой необходимости, канцелярия, а из Свердловской области – более 40 тонн вещей, продуктов и семян.

https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html

донецкая народная республика

еврейская автономная область

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общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), донецкая народная республика, еврейская автономная область, общероссийский народный фронт, лнр, днр