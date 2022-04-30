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"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786337833.html
"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов
"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов - РИА Новости, 30.04.2022
"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов
Первые вагоны "Поезда помощи Донбассу" с Дальнего Востока и из Сибири отправились в Москву, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 60 регионов РФ РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:10
2022-04-30T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
общество
михаил кузнецов (экс-губернатор)
донецкая народная республика
еврейская автономная область
общероссийский народный фронт
лнр
днр
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые вагоны "Поезда помощи Донбассу" с Дальнего Востока и из Сибири отправились в Москву, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 60 регионов РФ наполнят гуманитарным грузом свой вагон, который войдет в состав поезда помощи, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Я выражаю слова огромной благодарности всем тем неравнодушным людям, бизнесменам, общественным организациям и нашим регионам, кто все эти месяцы помогает, отправляя гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики, на освобожденные территории. Инициатива собрать и отправить "Поезд помощи Донбассу" – это большой системный вклад. Каждый вагон может вмещать от 30 до 50 тонн гуманитарной помощи. Всего мы ожидаем 60 вагонов, которые прибудут в Москву из разных регионов. На перрон все они не поместятся, поэтому придется отправлять их на так называемый грузовой путь, где из них будет сформирован поезд, который отправится в Донбасс", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.Так, первые вагоны уже отправились в Москву из Еврейской автономной области, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ульяновской областей, республик Дагестан и Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа.В пресс-службе также добавили, что из Забайкальского края отправился вагон с 20 тоннами питьевой воды, из Амурской области – с 26 тоннами гуманитарного груза - продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, вещи первой необходимости, канцелярия, а из Свердловской области – более 40 тонн вещей, продуктов и семян.
https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html
донецкая народная республика
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общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), донецкая народная республика, еврейская автономная область, общероссийский народный фронт, лнр, днр
15:10 30.04.2022 (обновлено: 15:32 30.04.2022)
 
"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов

Общероссийский народный фронт: "Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоржественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые вагоны "Поезда помощи Донбассу" с Дальнего Востока и из Сибири отправились в Москву, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 60 регионов РФ наполнят гуманитарным грузом свой вагон, который войдет в состав поезда помощи, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Я выражаю слова огромной благодарности всем тем неравнодушным людям, бизнесменам, общественным организациям и нашим регионам, кто все эти месяцы помогает, отправляя гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики, на освобожденные территории. Инициатива собрать и отправить "Поезд помощи Донбассу" – это большой системный вклад. Каждый вагон может вмещать от 30 до 50 тонн гуманитарной помощи. Всего мы ожидаем 60 вагонов, которые прибудут в Москву из разных регионов. На перрон все они не поместятся, поэтому придется отправлять их на так называемый грузовой путь, где из них будет сформирован поезд, который отправится в Донбасс", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
Так, первые вагоны уже отправились в Москву из Еврейской автономной области, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ульяновской областей, республик Дагестан и Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа.
В пресс-службе также добавили, что из Забайкальского края отправился вагон с 20 тоннами питьевой воды, из Амурской области – с 26 тоннами гуманитарного груза - продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, вещи первой необходимости, канцелярия, а из Свердловской области – более 40 тонн вещей, продуктов и семян.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Донецкая Народная РеспубликаЕврейская автономная областьОбщероссийский народный фронтЛНРДНР
 
 
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